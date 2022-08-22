70 миллионов за Каземиро, а теперь еще 90 за вингера Аякса. МЮ усиливается
«Красные дьяволы» согласовали личный контракт с Антони
«Манчестер Юнайтед» согласовал личный контракт с вингером «Аякса» Антони, сообщает Никола Скира:
«Антони в ближайшее время перейдет в «МЮ» из «Аякса» за 90 миллионов евро. Уже согласован личный контракт с клубом до 2027 года».
В нынешнем сезоне 22-летний бразилец провел 3 матча за «Аякс» и уже успел отметиться двумя забитыми голами и двумя ассистами.
Отметим, что действующий тренер «МЮ» Эрик тен Хаг уже работал с футболистом в амстердамском клубе.
#Antony is getting closer and closer to #ManchesterUnited from #Ajax for €90M. Agreed personal terms for a contract until 2027. #transfers #MUFC #mutd https://t.co/36SJUyxUYA— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 22, 2022
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