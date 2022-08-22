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  4. 70 миллионов за Каземиро, а теперь еще 90 за вингера Аякса. МЮ усиливается
Англия
22 августа 2022, 13:02 |
1422
1

70 миллионов за Каземиро, а теперь еще 90 за вингера Аякса. МЮ усиливается

«Красные дьяволы» согласовали личный контракт с Антони

22 августа 2022, 13:02 |
1422
1
70 миллионов за Каземиро, а теперь еще 90 за вингера Аякса. МЮ усиливается
Instagram. Антони

«Манчестер Юнайтед» согласовал личный контракт с вингером «Аякса» Антони, сообщает Никола Скира:

«Антони в ближайшее время перейдет в «МЮ» из «Аякса» за 90 миллионов евро. Уже согласован личный контракт с клубом до 2027 года».

В нынешнем сезоне 22-летний бразилец провел 3 матча за «Аякс» и уже успел отметиться двумя забитыми голами и двумя ассистами.

Отметим, что действующий тренер «МЮ» Эрик тен Хаг уже работал с футболистом в амстердамском клубе.

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Дивина! Цікаво, чим мотивували боси МЮ Каземіро і Антоні до переходу в клуб, який не зіграє в Лізі Чемпіонів, з клубів, які вже там автоматично зіграють? Кріш коси собі на голові рве, бо мимо ЛЧ опинився.
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