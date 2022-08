ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед сообщил, что переход Каземиро согласован

Клуб АПЛ «Манчестер Юнайтед» официально сообщил, что согласован трансфер хавбека Каземиро из мадридского «Реала».

«Красные дьяволы» ранее согласовали с Каземиро контракт на 4 года, до лета 2026 года, с зарплатой в 18 млн евро в год.

По сведениям инсайдеров, «Реал» получит от «МЮ» 60 млн евро (плюс еще 10 млн евро бонусами) за переход бразильца.

В прошлом сезоне на счету Каземиро 1 гол в 48 матчах за «Реал» во всех турнирах. Трансферная стоимость 30-летнего бразильца оценивается в 40 млн евро.

Официальная презентация Каземиро состоится после решения визовых вопросов и прохождения игроком медосмотра для нового клуба.

We are delighted to have reached an agreement in principle for the transfer of @Casemiro 🇧🇷#MUFC