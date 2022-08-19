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Англия
19 августа 2022, 22:28 | Обновлено 19 августа 2022, 22:53
1316
0

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед сообщил, что переход Каземиро согласован

По сведениям инсайдеров, «Реал» получит до 70 млн евро за переход бразильца

19 августа 2022, 22:28 | Обновлено 19 августа 2022, 22:53
1316
0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед сообщил, что переход Каземиро согласован
Twitter. Коллаж с Каземиро

Клуб АПЛ «Манчестер Юнайтед» официально сообщил, что согласован трансфер хавбека Каземиро из мадридского «Реала». 

«Красные дьяволы» ранее согласовали с Каземиро контракт на 4 года, до лета 2026 года, с зарплатой в 18 млн евро в год.

По сведениям инсайдеров, «Реал» получит от «МЮ» 60 млн евро (плюс еще 10 млн евро бонусами) за переход бразильца.

В прошлом сезоне на счету Каземиро 1 гол в 48 матчах за «Реал» во всех турнирах. Трансферная стоимость 30-летнего бразильца оценивается в 40 млн евро.

Официальная презентация Каземиро состоится после решения визовых вопросов и прохождения игроком медосмотра для нового клуба.

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Источник ФК Манчестер Юнайтед
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