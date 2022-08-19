ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед сообщил, что переход Каземиро согласован
По сведениям инсайдеров, «Реал» получит до 70 млн евро за переход бразильца
Клуб АПЛ «Манчестер Юнайтед» официально сообщил, что согласован трансфер хавбека Каземиро из мадридского «Реала».
«Красные дьяволы» ранее согласовали с Каземиро контракт на 4 года, до лета 2026 года, с зарплатой в 18 млн евро в год.
По сведениям инсайдеров, «Реал» получит от «МЮ» 60 млн евро (плюс еще 10 млн евро бонусами) за переход бразильца.
В прошлом сезоне на счету Каземиро 1 гол в 48 матчах за «Реал» во всех турнирах. Трансферная стоимость 30-летнего бразильца оценивается в 40 млн евро.
Официальная презентация Каземиро состоится после решения визовых вопросов и прохождения игроком медосмотра для нового клуба.
We are delighted to have reached an agreement in principle for the transfer of @Casemiro 🇧🇷#MUFC— Manchester United (@ManUtd) August 19, 2022
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