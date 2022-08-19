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  4. Каземиро покидает Реал. Манчестер Юнайтед отдает 70 миллионов
Англия
19 августа 2022, 19:45 |
1189
0

Каземиро покидает Реал. Манчестер Юнайтед отдает 70 миллионов

Бразильский хавбек попробует свои силы в АПЛ

19 августа 2022, 19:45 |
1189
0
Каземиро покидает Реал. Манчестер Юнайтед отдает 70 миллионов
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации британских СМИ, «Манчестер Юнайтед» и «Реал» согласовали трансфер центрального полузащитника Каземиро.

Переход оценивается в 70 миллионов евро. Ранее игрок договорился с МЮ об условиях контракта, поэтому официально о трансфере объявят в ближайшие дни.

30-летний Каземиро выступал за «Реал» с 2013 года, провел 336 матчей и забил 31 гол.

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Источник Sky Sports
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