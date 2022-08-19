Каземиро покидает Реал. Манчестер Юнайтед отдает 70 миллионов

По информации британских СМИ, «Манчестер Юнайтед» и «Реал» согласовали трансфер центрального полузащитника Каземиро.

Переход оценивается в 70 миллионов евро. Ранее игрок договорился с МЮ об условиях контракта, поэтому официально о трансфере объявят в ближайшие дни.

30-летний Каземиро выступал за «Реал» с 2013 года, провел 336 матчей и забил 31 гол.