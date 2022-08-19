Англия19 августа 2022, 19:45 |
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Каземиро покидает Реал. Манчестер Юнайтед отдает 70 миллионов
Бразильский хавбек попробует свои силы в АПЛ
19 августа 2022, 19:45 |
1189
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По информации британских СМИ, «Манчестер Юнайтед» и «Реал» согласовали трансфер центрального полузащитника Каземиро.
Переход оценивается в 70 миллионов евро. Ранее игрок договорился с МЮ об условиях контракта, поэтому официально о трансфере объявят в ближайшие дни.
30-летний Каземиро выступал за «Реал» с 2013 года, провел 336 матчей и забил 31 гол.
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