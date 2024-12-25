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25 декабря 2024, 10:14 |
559
0

Лунин или Трубин? Сабо выбрал лучшего вратаря Украины в 2024 году

Бывший тренер сборной Украины отметил голкипера мадридского «Реала»

25 декабря 2024, 10:14 |
559
0
Лунин или Трубин? Сабо выбрал лучшего вратаря Украины в 2024 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо определил тройку лучших украинских вратарей 2024 года:

  • 1. Андрей Лунин («Реал» Мадрид)
  • 2. Анатолий Трубин («Бенфика»)
  • 3. Дмитрий Ризнык («Шахтер» Донецк)

В 2024 году Андрей Лунин выиграл с мадридским «Реалом» чемпионат Испании, Лигу чемпионов и еще ряд менее важных трофеев.

Ранее лучшего вратаря Украины в 2024 году определил Виктор Леоненко. Интересно, что он не включил Андрея Лунина даже в топ-3.

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Бенфика Шахтер Донецк Реал Мадрид Андрей Лунин Анатолий Трубин Дмитрий Ризнык Йожеф Сабо
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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