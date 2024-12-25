Другие новости25 декабря 2024, 10:14 |
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Лунин или Трубин? Сабо выбрал лучшего вратаря Украины в 2024 году
Бывший тренер сборной Украины отметил голкипера мадридского «Реала»
25 декабря 2024, 10:14 |
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Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо определил тройку лучших украинских вратарей 2024 года:
- 1. Андрей Лунин («Реал» Мадрид)
- 2. Анатолий Трубин («Бенфика»)
- 3. Дмитрий Ризнык («Шахтер» Донецк)
В 2024 году Андрей Лунин выиграл с мадридским «Реалом» чемпионат Испании, Лигу чемпионов и еще ряд менее важных трофеев.
Ранее лучшего вратаря Украины в 2024 году определил Виктор Леоненко. Интересно, что он не включил Андрея Лунина даже в топ-3.
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