Лунин или Трубин? Сабо выбрал лучшего вратаря Украины в 2024 году

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо определил тройку лучших украинских вратарей 2024 года:

1. Андрей Лунин («Реал» Мадрид)

2. Анатолий Трубин («Бенфика»)

3. Дмитрий Ризнык («Шахтер» Донецк)

В 2024 году Андрей Лунин выиграл с мадридским «Реалом» чемпионат Испании, Лигу чемпионов и еще ряд менее важных трофеев.

Ранее лучшего вратаря Украины в 2024 году определил Виктор Леоненко. Интересно, что он не включил Андрея Лунина даже в топ-3.