Английский клуб может подписать защитника ПСЖ

«Фулхэм» нацелился на левого защитника «ПСЖ» Левена Кюрзаву, сообщает Фабрицио Романо в своем Twitter:

«Продолжаются переговоры между «Фулхэмом» и «ПСЖ» по Левену Кюрзаве. Официальная заявка подана и ведутся переговоры о полноценный трансфер. Личный контракт уже согласован».

Кюрзава перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2015 году за 25 миллионов евро. В столичном клубе француз провел 153 матча, забил 14 голов и отдал 23 голевые передачи.

В прошлом сезоне 29-летний левый защитник провел всего 9 минут за «ПСЖ» в Кубке Франции.

Deal progressing between Fulham and PSG for Laywin Kurzawa. Official bid submitted and talks advanced for permanent move. 🚨⚪️⚫️ #Fulham



Personal terms are already agreed, positive contacts today. pic.twitter.com/vGZsCmKk03