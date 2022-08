ОФИЦИАЛЬНО. Ноттингем Форест подписал защитника Атлетико Мадрид

«Ноттингем Форест» официально сообщил о подписании защитника «Атлетико» Мадрид Ренана Лоди. Речь идет о годичной аренде стоимостью 5 миллионов евро.

В соглашении прописана опция выкупа 24-летнего бразильца за 25 миллионов евро. В прошлом сезоне на счету Лоди 4 гола и 6 ассистов в 42 матчах за «Атлетико» Мадрид во всех турнирах.

Вчера «Ноттингем Форест» в четвертом туре АПЛ проиграл 0:2 «Тоттенхэму».

