Тоттенхэм победил Ноттингем Форест за счет дубля Гарри Кейна

В матче 4-го тура АПЛ «Тоттенхэм» на выезде одержал победу над «Ноттингем Форерест» со счетом 2:0.

Форвард Гарри Кейн оформил дубль, но не реализовал пенальти на 56-й минуте.

«Тоттенхэм» входит в топ-3 АПЛ, набрав 10 очков из 12 возможных. Впереди только Арсенал (12) и Ман Сити (10).

АПЛ. 4-й тур

Ноттингем Форест – Тоттенхэм – 0:2

Гол: Кейн, 5, 81.