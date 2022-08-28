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Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
28.08.2022, FT 0 : 2
Тоттенхэм
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Англия
28 августа 2022, 21:19 | Обновлено 28 августа 2022, 21:43
114
0

Тоттенхэм победил Ноттингем Форест за счет дубля Гарри Кейна

Форвард забил два гола, но не реализовал пенальти на 56-й минуте

28 августа 2022, 21:19 | Обновлено 28 августа 2022, 21:43
114
0
Тоттенхэм победил Ноттингем Форест за счет дубля Гарри Кейна
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

В матче 4-го тура АПЛ «Тоттенхэм» на выезде одержал победу над «Ноттингем Форерест» со счетом 2:0.

Форвард Гарри Кейн оформил дубль, но не реализовал пенальти на 56-й минуте.

«Тоттенхэм» входит в топ-3 АПЛ, набрав 10 очков из 12 возможных. Впереди только Арсенал (12) и Ман Сити (10).

АПЛ. 4-й тур

Ноттингем Форест – Тоттенхэм – 0:2

Гол: Кейн, 5, 81.

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Тоттенхэм Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Гарри Кейн
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Источник Sport.ua
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