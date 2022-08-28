28.08.2022, FT 0 : 2
Англия28 августа 2022, 21:19 | Обновлено 28 августа 2022, 21:43
114
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Тоттенхэм победил Ноттингем Форест за счет дубля Гарри Кейна
Форвард забил два гола, но не реализовал пенальти на 56-й минуте
28 августа 2022, 21:19 | Обновлено 28 августа 2022, 21:43
114
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В матче 4-го тура АПЛ «Тоттенхэм» на выезде одержал победу над «Ноттингем Форерест» со счетом 2:0.
Форвард Гарри Кейн оформил дубль, но не реализовал пенальти на 56-й минуте.
«Тоттенхэм» входит в топ-3 АПЛ, набрав 10 очков из 12 возможных. Впереди только Арсенал (12) и Ман Сити (10).
АПЛ. 4-й тур
Ноттингем Форест – Тоттенхэм – 0:2
Гол: Кейн, 5, 81.
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