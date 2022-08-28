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Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
83 0 : 2
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
28 августа 2022, 18:30 | Обновлено 28 августа 2022, 18:37
631
0

Ноттингем Форест – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 августа в 18:30 поединок 4-го тура Английской Премьер-лиги

28 августа 2022, 18:30 | Обновлено 28 августа 2022, 18:37
631
0
Ноттингем Форест – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ноттингем Форест

28 августа в 18:30 в матче 4-го тура Английской Премьер-лиги играют «Ноттингем Форест» и «Тоттенхэм».

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Ноттингем Форест – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию АПЛ проводит телеканал Setanta Sports+.

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Ноттингем Форест Тоттенхэм
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Источник Sport.ua
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