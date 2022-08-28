Англия28 августа 2022, 18:30 | Обновлено 28 августа 2022, 18:37
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Ноттингем Форест – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 августа в 18:30 поединок 4-го тура Английской Премьер-лиги
28 августа 2022, 18:30 | Обновлено 28 августа 2022, 18:37
631
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28 августа в 18:30 в матче 4-го тура Английской Премьер-лиги играют «Ноттингем Форест» и «Тоттенхэм».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ноттингем Форест – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию АПЛ проводит телеканал Setanta Sports+.
События матча
81’
ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
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