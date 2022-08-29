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Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
28.08.2022, FT 0 : 2
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
29 августа 2022, 01:20 | Обновлено 29 августа 2022, 02:40
21
0

Ноттингем Форест – Тоттенхэм – 0:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии

29 августа 2022, 01:20 | Обновлено 29 августа 2022, 02:40
21
0
Ноттингем Форест – Тоттенхэм – 0:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 4-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» на выезде выиграл у «Ноттингем Форест» со счетом 2:0.

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
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Тоттенхэм видео голов и обзор Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
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Источник Sport.ua
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