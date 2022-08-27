Зинченко получил травму и пропускает матч Арсенала в АПЛ
Игрок получил небольшое повреждение
Украинский игрок Александр Зинченко не выйдет в основном составе на матч «Арсенала» в АПЛ против «Фулхэма».
Сообщается, что в пятницу футболист получил небольшое повреждение колена на тренировке, поэтому наставник Микель Артета решил поберечь Зинченко.
Ранее Александр выходил в стартовом составе в первых трех турах чемпионата. Успел отметиться одним ассистом.
В матче с «Фулхэмом» слева в обороне сыграет Киран Тирни.
🇺🇦 Oleksandr Zinchenko is left out as a precaution due to a slight sprain to left knee— Arsenal (@Arsenal) August 27, 2022
🇬🇭 Thomas Partey misses out due to a tight right thigh from Friday’s training session
Both will continue to be assessed | #ARSFUL pic.twitter.com/M4S4CMPkkb
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