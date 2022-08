Зинченко получил травму и пропускает матч Арсенала в АПЛ

Украинский игрок Александр Зинченко не выйдет в основном составе на матч «Арсенала» в АПЛ против «Фулхэма».

Сообщается, что в пятницу футболист получил небольшое повреждение колена на тренировке, поэтому наставник Микель Артета решил поберечь Зинченко.

Ранее Александр выходил в стартовом составе в первых трех турах чемпионата. Успел отметиться одним ассистом.

В матче с «Фулхэмом» слева в обороне сыграет Киран Тирни.

🇺🇦 Oleksandr Zinchenko is left out as a precaution due to a slight sprain to left knee



🇬🇭 Thomas Partey misses out due to a tight right thigh from Friday’s training session



Both will continue to be assessed | #ARSFUL pic.twitter.com/M4S4CMPkkb