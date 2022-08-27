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  4. Зинченко получил травму и пропускает матч Арсенала в АПЛ
Англия
27 августа 2022, 18:38 |
2554
1

Зинченко получил травму и пропускает матч Арсенала в АПЛ

Игрок получил небольшое повреждение

27 августа 2022, 18:38 |
2554
1
Зинченко получил травму и пропускает матч Арсенала в АПЛ
ФК Арсенал

Украинский игрок Александр Зинченко не выйдет в основном составе на матч «Арсенала» в АПЛ против «Фулхэма».

Сообщается, что в пятницу футболист получил небольшое повреждение колена на тренировке, поэтому наставник Микель Артета решил поберечь Зинченко.

Ранее Александр выходил в стартовом составе в первых трех турах чемпионата. Успел отметиться одним ассистом.

В матче с «Фулхэмом» слева в обороне сыграет Киран Тирни.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу
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Источник Sport.ua
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