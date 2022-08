Малиновский не хочет в Марсель. Он предпочитает АПЛ и Тоттенхэм

29-летний полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский, который накануне был признан лучшим игроком команды в календарном матче чемпионата Италии против «Милана» (1:1), забив единственный мяч «Богини», хочет продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает журналист Николо Скира, Малиновский из двух наиболее серьезных у него вариантов – «Тоттенхэм» и «Марсель» – отдает предпочтение переходу именно в стан «шпор».

Украинец хочет играть в английской Премьер-лиге, но препятствием этому могут стать условия трансфера. Дело в том, что «Тоттенхэм» выразил готовность арендовать Малиновского с опцией выкупа, в то время, как «Аталанта» заинтересована исключительно в полноценной и мгновенной продаже игрока.

