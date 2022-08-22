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Италия
22 августа 2022, 12:11 |
517
1

Малиновский не хочет в Марсель. Он предпочитает АПЛ и Тоттенхэм

Проблема в том, что «шпоры» пока не готовы сразу выкупить контракт украинца

22 августа 2022, 12:11 |
517
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Малиновский не хочет в Марсель. Он предпочитает АПЛ и Тоттенхэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

29-летний полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский, который накануне был признан лучшим игроком команды в календарном матче чемпионата Италии против «Милана» (1:1), забив единственный мяч «Богини», хочет продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

Как сообщает журналист Николо Скира, Малиновский из двух наиболее серьезных у него вариантов – «Тоттенхэм» и «Марсель» – отдает предпочтение переходу именно в стан «шпор».

Украинец хочет играть в английской Премьер-лиге, но препятствием этому могут стать условия трансфера. Дело в том, что «Тоттенхэм» выразил готовность арендовать Малиновского с опцией выкупа, в то время, как «Аталанта» заинтересована исключительно в полноценной и мгновенной продаже игрока.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» хочет получить от продажи Малиновского 22 миллиона евро.

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Источник Sport.ua
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anacreon
Звичайно краще АПЛ, ніж нікому не цікава французька ліга. Дуже шкода, що  грандам в Італії не цікавий. Навіть нещасний пенсіонер Мхітарян примудрився в Інтер якось прилаштуватися. Поганий агент в Руслана, мало його продвигає.
Мілану був би супер. Але не дзвонить Мілан. Дуже хочеться побачити українського футболіста знову в Мілані одного разу. 
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