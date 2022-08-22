Италия22 августа 2022, 05:05 | Обновлено 22 августа 2022, 05:08
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Малиновский – лучший игрок Аталанты в матче с Миланом
Украинец получил самую высокую оценку в команде от авторитетного портала SofaScore
22 августа 2022, 05:05 | Обновлено 22 августа 2022, 05:08
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Во втором туре Серии А «Аталанта» на своем поле сыграла вничью с «Миланом» со счетом 1:1.
Украинский хавбек Руслан Малиновский, отличившийся голом за хозяев, стал лучшим игроком своей команды.
Авторитетный портал SofaScore оценил действия Малиновского на 7,5 балла. Лучшим в матче стал Исмаэль Беннасер, который сравнял счет.
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