Малиновский – лучший игрок Аталанты в матче с Миланом

Во втором туре Серии А «Аталанта» на своем поле сыграла вничью с «Миланом» со счетом 1:1.

Украинский хавбек Руслан Малиновский, отличившийся голом за хозяев, стал лучшим игроком своей команды.

Авторитетный портал SofaScore оценил действия Малиновского на 7,5 балла. Лучшим в матче стал Исмаэль Беннасер, который сравнял счет.