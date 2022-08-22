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Италия
22 августа 2022, 05:05 | Обновлено 22 августа 2022, 05:08
27
0

Малиновский – лучший игрок Аталанты в матче с Миланом

Украинец получил самую высокую оценку в команде от авторитетного портала SofaScore

22 августа 2022, 05:05 | Обновлено 22 августа 2022, 05:08
27
0
Малиновский – лучший игрок Аталанты в матче с Миланом
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Во втором туре Серии А «Аталанта» на своем поле сыграла вничью с «Миланом» со счетом 1:1.

Украинский хавбек Руслан Малиновский, отличившийся голом за хозяев, стал лучшим игроком своей команды.

Авторитетный портал SofaScore оценил действия Малиновского на 7,5 балла. Лучшим в матче стал Исмаэль Беннасер, который сравнял счет.

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Руслан Малиновский Милан Серия A Аталанта чемпионат Италии по футболу Аталанта - Милан SofaScore Исмаэль Беннасер
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Источник Sport.ua
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