100 миллионов евро. Реал интересуется еще одной звездой Ливерпуля
Алексис Макаллистер может продолжить карьеру в Ла Лиге
Мадридский «Реал» заинтересован в подписании аргентинского хавбека «Ливерпуля» Алексиса Макаллистера.
Как сообщает Fichajes, мадридский клуб хочет усилить полузащиту и заменить хорватского ветерана Луку Модрича. Однако «Ливерпуль» не отпустит своего полузащитника меньше, чем за 100 миллионов евро, что может не дать трансферу состояться.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего Макаллистера в 80 миллионов евро. Контракт аргентинца с английским клубом рассчитан до лета 2028 года.
В нынешнем сезоне Макаллистер провел за «Ливерпуль» во всех турнирах 24 матча, в которых забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.
Ранее сообщалось, что звездный фулбек «Ливерпуля» хочет продолжить карьеру в «Реале».
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