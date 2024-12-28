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Испания
28 декабря 2024, 17:03 | Обновлено 28 декабря 2024, 17:44
1590
0

100 миллионов евро. Реал интересуется еще одной звездой Ливерпуля

Алексис Макаллистер может продолжить карьеру в Ла Лиге

28 декабря 2024, 17:03 | Обновлено 28 декабря 2024, 17:44
1590
0
100 миллионов евро. Реал интересуется еще одной звездой Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Макаллистер

Мадридский «Реал» заинтересован в подписании аргентинского хавбека «Ливерпуля» Алексиса Макаллистера.

Как сообщает Fichajes, мадридский клуб хочет усилить полузащиту и заменить хорватского ветерана Луку Модрича. Однако «Ливерпуль» не отпустит своего полузащитника меньше, чем за 100 миллионов евро, что может не дать трансферу состояться.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего Макаллистера в 80 миллионов евро. Контракт аргентинца с английским клубом рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Макаллистер провел за «Ливерпуль» во всех турнирах 24 матча, в которых забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что звездный фулбек «Ливерпуля» хочет продолжить карьеру в «Реале».

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Алексис Макаллистер Ливерпуль Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Іван Распутін Источник: Fichajes.net
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