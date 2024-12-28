100 миллионов евро. Реал интересуется еще одной звездой Ливерпуля

Мадридский «Реал» заинтересован в подписании аргентинского хавбека «Ливерпуля» Алексиса Макаллистера.

Как сообщает Fichajes, мадридский клуб хочет усилить полузащиту и заменить хорватского ветерана Луку Модрича. Однако «Ливерпуль» не отпустит своего полузащитника меньше, чем за 100 миллионов евро, что может не дать трансферу состояться.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 26-летнего Макаллистера в 80 миллионов евро. Контракт аргентинца с английским клубом рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Макаллистер провел за «Ливерпуль» во всех турнирах 24 матча, в которых забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что звездный фулбек «Ливерпуля» хочет продолжить карьеру в «Реале».