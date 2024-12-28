«Моя цель на 2025». Ямал назвал свой главный недостаток

Вингер «Барселоны» Ламин Ямал считает, что в новом году ему нужно начать забивать больше голов.

«В 2025 году я хочу улучшить ситуацию с количеством голов. Это моя цель. Хочу забивать постоянно. Мне кажется, в этом году с ассистами у меня все нормально, но нужно увеличивать количество голов», – сказал Ямал.

В нынешнем сезоне игрок забил 6 голов и сделал 12 результативных передач.