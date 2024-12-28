Испания28 декабря 2024, 17:10 |
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«Моя цель на 2025». Ямал назвал свой главный недостаток
Игрок хочет забивать больше голов
28 декабря 2024, 17:10 |
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Вингер «Барселоны» Ламин Ямал считает, что в новом году ему нужно начать забивать больше голов.
«В 2025 году я хочу улучшить ситуацию с количеством голов. Это моя цель. Хочу забивать постоянно. Мне кажется, в этом году с ассистами у меня все нормально, но нужно увеличивать количество голов», – сказал Ямал.
В нынешнем сезоне игрок забил 6 голов и сделал 12 результативных передач.
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