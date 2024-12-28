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  4. «Моя цель на 2025». Ямал назвал свой главный недостаток
Испания
28 декабря 2024, 17:10 |
355
0

«Моя цель на 2025». Ямал назвал свой главный недостаток

Игрок хочет забивать больше голов

28 декабря 2024, 17:10 |
355
0
«Моя цель на 2025». Ямал назвал свой главный недостаток
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Вингер «Барселоны» Ламин Ямал считает, что в новом году ему нужно начать забивать больше голов.

«В 2025 году я хочу улучшить ситуацию с количеством голов. Это моя цель. Хочу забивать постоянно. Мне кажется, в этом году с ассистами у меня все нормально, но нужно увеличивать количество голов», – сказал Ямал.

В нынешнем сезоне игрок забил 6 голов и сделал 12 результативных передач.

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Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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