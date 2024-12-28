Летний новичок Ливерпуля хочет покинуть команду. Есть два варианта

Итальянский вингер «Ливерпуля» Федерико Кьеза хочет покинуть клуб, сообщает Footmercato.

По информации источника, итальянец недоволен игровым временем в английской команде. Кьеза хочет вернуться в Италию. Среди претендентов на игрока есть «Интер» и «Наполи», которые хотят арендовать вингера.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего Кьезы в 22 миллиона евро. Итальянец присоединился к «Ливерпулю» летом 2024 года из «Ювентуса» за 12 миллионов евро. Контракт вингера с «мерсисайдцами» рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Кьеза провел за «Ливерпуль» во всех турнирах 4 матча, в которых отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» хочет подписать центрбека «Ливерпуля».