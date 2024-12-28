Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Летний новичок Ливерпуля хочет покинуть команду. Есть два варианта
Англия
28 декабря 2024, 16:48 |
154
0

Летний новичок Ливерпуля хочет покинуть команду. Есть два варианта

Федерико Кьеза может вернуться в Италию

28 декабря 2024, 16:48 |
154
0
Летний новичок Ливерпуля хочет покинуть команду. Есть два варианта
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

Итальянский вингер «Ливерпуля» Федерико Кьеза хочет покинуть клуб, сообщает Footmercato.

По информации источника, итальянец недоволен игровым временем в английской команде. Кьеза хочет вернуться в Италию. Среди претендентов на игрока есть «Интер» и «Наполи», которые хотят арендовать вингера.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего Кьезы в 22 миллиона евро. Итальянец присоединился к «Ливерпулю» летом 2024 года из «Ювентуса» за 12 миллионов евро. Контракт вингера с «мерсисайдцами» рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Кьеза провел за «Ливерпуль» во всех турнирах 4 матча, в которых отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» хочет подписать центрбека «Ливерпуля».

По теме:
Не Мбаппе или Винисиус. Эксперт назвал игрока, который выиграет Золотой мяч
Усиление под Григорчука. ЛНЗ подпишет опытного хавбека
Шахтер получил официальное предложение о продаже лидера. Есть точная сумма
Федерико Кьеза Ливерпуль Интер Милан Наполи трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Іван Распутін Источник: Footmercato
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 28 декабря 2024, 10:00 3
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Популярный турнир с участием лучших сборных

«Завалите е***о, клоуны». Милевский жестко ответил на критику фанатов
Футбол | 28 декабря 2024, 11:49 18
«Завалите е***о, клоуны». Милевский жестко ответил на критику фанатов
«Завалите е***о, клоуны». Милевский жестко ответил на критику фанатов

Бывший нападающий киевского «Динамо» разозлился на подписчиков

Кальяри – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 28.12.2024, 14:33
Кальяри – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Кальяри – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Супербомбардир и защитник. Динамо отзовет двух игроков из аренды
Футбол | 27.12.2024, 18:43
Супербомбардир и защитник. Динамо отзовет двух игроков из аренды
Супербомбардир и защитник. Динамо отзовет двух игроков из аренды
«Это было очень легко». Анбер назвал счет реванша между Усиком и Фьюри
Бокс | 28.12.2024, 09:01
«Это было очень легко». Анбер назвал счет реванша между Усиком и Фьюри
«Это было очень легко». Анбер назвал счет реванша между Усиком и Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Он все понял. Лунин принял важное решение о будущем в Реале
Он все понял. Лунин принял важное решение о будущем в Реале
28.12.2024, 11:13 16
Футбол
Дюбуа без колебаний назвав победителя возможного мегафайта Фьюри – Джошуа
Дюбуа без колебаний назвав победителя возможного мегафайта Фьюри – Джошуа
27.12.2024, 13:52
Бокс
Ломаченко рассказал, что надо делать с агентами кремля из УПЦ МП
Ломаченко рассказал, что надо делать с агентами кремля из УПЦ МП
26.12.2024, 18:45 2
Бокс
Назван лучший боксер в истории Украины. Это не Усик и не Виталий Кличко
Назван лучший боксер в истории Украины. Это не Усик и не Виталий Кличко
27.12.2024, 08:01 6
Бокс
Усик получил за реванш с Фьюри меньше, чем ожидалось. Известно, какая сумма
Усик получил за реванш с Фьюри меньше, чем ожидалось. Известно, какая сумма
28.12.2024, 07:55 1
Бокс
Криштиану РОНАЛДУ: «Запомните мои слова – я буду владельцем большого клуба»
Криштиану РОНАЛДУ: «Запомните мои слова – я буду владельцем большого клуба»
27.12.2024, 18:05 11
Футбол
«Нам не платят». Известно, куда пропал Ярославский, когда началась война
«Нам не платят». Известно, куда пропал Ярославский, когда началась война
27.12.2024, 14:36 7
Футбол
Боссы Ман Сити приняли ожидаемое решение по трансферам. Кого подпишут?
Боссы Ман Сити приняли ожидаемое решение по трансферам. Кого подпишут?
27.12.2024, 11:31 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем