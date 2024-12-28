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  4. Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я не хочу разочаровывать игроков и болельщиков»
Англия
28 декабря 2024, 16:15 |
830
0

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я не хочу разочаровывать игроков и болельщиков»

Наставник «Манчестер Сити» рассказал о состоянии команды

28 декабря 2024, 16:15 |
830
0
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я не хочу разочаровывать игроков и болельщиков»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола высказался о команде, перед матчем с «Лестером»:

«Я хочу улучшить результаты, все этого хотят. Я не хочу разочаровывать игроков, болельщиков и всех, кто любит этот клуб, но когда вы видите результаты, мне нечего сказать.

Это не только сейчас. Это было с тех пор, как началась моя карьера игрока и тренера. Я всегда хотел угождать людям и делать добро в своей работе. Это легко понять.

Сейчас у нас большие испытания, но мы вернемся, мы помним, каким хорошим было прошлое. Вот такое доверие. Это заставляет меня теперь понять, что мы сделали. Вспомнить, сколько у нас было невероятных лет.

Мы немного обеспокоены. Основная причина – семь-восемь травмированных игроков.

Я вижу команду, ее дух и то, насколько они сосредоточены на тренировках. Так было и против Эвертона, но, к сожалению, мы не смогли получить результат, которого хотели».

Матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Манчестер Сити» состоится 29 декабря в 16:30.

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Іван Распутін Источник: ФК Манчестер Сити
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