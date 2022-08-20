Гендиректор Борусии Д объяснил, почему клуб не будет подписывать Роналду
Клуб собирается инвестировать в молодежь и делать ставку на таланты
Генеральный директор «Боруссии» Д Ханс-Йоахим Ватцке пояснил, почему клуб не планирует покупать 37-летнего форварда «МЮ» Криштиану Роналду:
«Мы должны больше инвестировать в молодежь и делать ставку на таланты. Это, без сомнения, стратегия. Но мы также должны ожидать, что игроки покинут нас примерно через два-три сезона».
Таким образом, гендиректор «Боруссии» Д дал понять, что 37-летний Криштиану Роналду не вписывается в философию клуба из Дортмунда.
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