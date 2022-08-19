Роналду никому не нужен? Боруссия Д отказалась от варианта с Криштиану
В клубе не готовы к такому шагу
Ханс-Йоаким Ватцке, один из руководителей «Боруссии» Дортмунд, опроверг информацию о том, что клуб планирует подписать форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Роналду - великий игрок, и, конечно, было бы классно увидеть его в нашей форме на нашем прекрасном стадионе. Но этого не будет, никаких переговоров нет. Можно забыть об этом», - сказал Ватцке.
Ранее от идеи подписать Роналду отказались «Бавария», «Челси», «Интер» и другие клубы, которые не готовы ломать свои зарплатные ведомости.
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