Роналду никому не нужен? Боруссия Д отказалась от варианта с Криштиану

Ханс-Йоаким Ватцке, один из руководителей «Боруссии» Дортмунд, опроверг информацию о том, что клуб планирует подписать форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Роналду - великий игрок, и, конечно, было бы классно увидеть его в нашей форме на нашем прекрасном стадионе. Но этого не будет, никаких переговоров нет. Можно забыть об этом», - сказал Ватцке.

Ранее от идеи подписать Роналду отказались «Бавария», «Челси», «Интер» и другие клубы, которые не готовы ломать свои зарплатные ведомости.