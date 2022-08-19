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  4. Роналду никому не нужен? Боруссия Д отказалась от варианта с Криштиану
Германия
19 августа 2022, 20:28 |
485
1

Роналду никому не нужен? Боруссия Д отказалась от варианта с Криштиану

В клубе не готовы к такому шагу

19 августа 2022, 20:28 |
485
1
Роналду никому не нужен? Боруссия Д отказалась от варианта с Криштиану
Skysports.com

Ханс-Йоаким Ватцке, один из руководителей «Боруссии» Дортмунд, опроверг информацию о том, что клуб планирует подписать форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Роналду - великий игрок, и, конечно, было бы классно увидеть его в нашей форме на нашем прекрасном стадионе. Но этого не будет, никаких переговоров нет. Можно забыть об этом», - сказал Ватцке.

Ранее от идеи подписать Роналду отказались «Бавария», «Челси», «Интер» и другие клубы, которые не готовы ломать свои зарплатные ведомости.

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Боруссия Дортмунд Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Ханс-Йоахим Ватцке
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Источник Sky Sports
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