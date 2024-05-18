Жирона хочет подписать звезду Ливерпуля, игравшего за Баварию и Барселону
Тьяго Алькантара может стать одноклубником Довбика и Цыганкова
Каталонская «Жирона» начала планировать трансферы на следующее лето.
По информации Todo Fichajes, каталонский клуб является одним из главных фаворитов на подписание полузащитника «Ливерпуля» Тьяго Алькантары, который в свое время защищал цвета «Барселоны» и «Баварии». Преимуществом для «Жироны» является то, что подписать игрока такого уровня каталонский клуб может бесплатно, ведь «Ливерпуль» недавно заявил об уходе испанца летом свободным агентом.
Тьяго Алькантара перешел в «Ливерпуль» из «Баварии» летом 2020 года. За 4 года из-за травм он успел сыграть лишь 98 матчей, а в этом сезоне появился на поле лишь в 1 поединке.
Ранее сообщалось, что «Жирона» хочет подписать капитана «Барселоны».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Чемпионат мира в элитном дивизионе пройдет в Чехии
В Эр-Рияде собралось много известных боксеров