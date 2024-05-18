Жирона хочет подписать звезду Ливерпуля, игравшего за Баварию и Барселону

Каталонская «Жирона» начала планировать трансферы на следующее лето.

По информации Todo Fichajes, каталонский клуб является одним из главных фаворитов на подписание полузащитника «Ливерпуля» Тьяго Алькантары, который в свое время защищал цвета «Барселоны» и «Баварии». Преимуществом для «Жироны» является то, что подписать игрока такого уровня каталонский клуб может бесплатно, ведь «Ливерпуль» недавно заявил об уходе испанца летом свободным агентом.

Тьяго Алькантара перешел в «Ливерпуль» из «Баварии» летом 2020 года. За 4 года из-за травм он успел сыграть лишь 98 матчей, а в этом сезоне появился на поле лишь в 1 поединке.

Ранее сообщалось, что «Жирона» хочет подписать капитана «Барселоны».