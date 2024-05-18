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  4. Жирона хочет подписать звезду Ливерпуля, игравшего за Баварию и Барселону
Испания
18 мая 2024, 00:08 |
378
0

Жирона хочет подписать звезду Ливерпуля, игравшего за Баварию и Барселону

Тьяго Алькантара может стать одноклубником Довбика и Цыганкова

18 мая 2024, 00:08 |
378
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Жирона хочет подписать звезду Ливерпуля, игравшего за Баварию и Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьяго Алькантара

Каталонская «Жирона» начала планировать трансферы на следующее лето.

По информации Todo Fichajes, каталонский клуб является одним из главных фаворитов на подписание полузащитника «Ливерпуля» Тьяго Алькантары, который в свое время защищал цвета «Барселоны» и «Баварии». Преимуществом для «Жироны» является то, что подписать игрока такого уровня каталонский клуб может бесплатно, ведь «Ливерпуль» недавно заявил об уходе испанца летом свободным агентом.

Тьяго Алькантара перешел в «Ливерпуль» из «Баварии» летом 2020 года. За 4 года из-за травм он успел сыграть лишь 98 матчей, а в этом сезоне появился на поле лишь в 1 поединке.

Ранее сообщалось, что «Жирона» хочет подписать капитана «Барселоны».

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Дмитро Олійник Источник: Todofichajes.com
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