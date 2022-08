ВИДЕО. Дубль Тете! Лион разгромил Труа в чемпионате Франции

В стартовом матче 3-го тура чемпионата Франции «Лион» дома разгромил «Труа» (4:1).

У хозяев дублем отметился бразилец Тете, экс-футболист «Шахтера». Еще по голу забили Александер Ляказетт и Николас Тальяфико.

«Лион» делит с «ПСЖ» первое место в Лиге 1, набрав 6 очков после двух матчей.

Лига 1. 3-й тур, 19 августа

Лион – Труа – 4:1

Голы: Ляказетт, 3, Тальяфико, 46, Тете, 49, 75 – Тардье, 39 (пен).

Лион: Риу, Тальяфико, Люкеба, Густо (Энрике, 73), Лукас Пакета (Февр, 86), Тиагу Мендес, Лепено (Какере, 73), Толиссо (Рен-Аделаид, 63), Токо Экамби, Тете (Шерки, 86), Ляказетт.

Труа: Гальон, Бальде (Рипар, 72), Палмер-Браун, Сальмье, Рами, Ларуси (Дингоме, 60), Куаме, Тардье, Угбо (Донг, 72), Бальде (Шавалерен, 59), Одорбер.

Предупреждения: Куаме, 51.

Судья: Ваттеллье (Франция)

👊 𝗢𝗻 𝗲𝗻𝗰𝗵𝗮𝗶̂𝗻𝗲 𝗳𝗮𝗰𝗲 𝗮̀ 𝗧𝗿𝗼𝘆𝗲𝘀 👊



Deuxième match de @Ligue1UberEats à la maison, et deuxième victoire pour la #TeamOL ! 🔥🔴🔵



Un doublé de Tetê, et des réalisations de @nico_taglia et @LacazetteAlex ⚽



4-1 #OLESTAC pic.twitter.com/RWDzXWVZR6