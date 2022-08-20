Два гола и ассист? Получай критику! Тренер Лиона хочет большего от Тете
Несмотря на три голевых действия, коуч «ткачей» не стал нахваливать бразильца
Накануне в чемпионате Франции вингер «Шахтера» Тете, который перебрался в «Лион» на правах годичной аренды, помог «ткачам» разгромить «Труа» со счетом 4:1.
Несмотря на то, что на счету Тете два забитых мяча и одна результативная передача, главный тренер «Лиона» Петер Бос после матча не стал нахваливать своего подопечного, а даже нашел некий повод для критики.
«Для меня выступление Тете не было фантастическим, просто нормальным. Он забил два гола, но может сыграть намного лучше. Для вингера он обладает важными качествами, забивает голы, а также отдает результативные передачи. В этом последнем пункте он может добиться значительно большего…» - заявил Бос.
В двух матчах нынешнего сезона в Лиге 1 на счету Тете уже 3 забитых мяча и 1 голевая передача.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сергей Палкин опубликовал фото-подтверждение в своем Instagram
Главные новости дня и прогноз на главные матчи