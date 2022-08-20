Два гола и ассист? Получай критику! Тренер Лиона хочет большего от Тете

Накануне в чемпионате Франции вингер «Шахтера» Тете, который перебрался в «Лион» на правах годичной аренды, помог «ткачам» разгромить «Труа» со счетом 4:1.

Несмотря на то, что на счету Тете два забитых мяча и одна результативная передача, главный тренер «Лиона» Петер Бос после матча не стал нахваливать своего подопечного, а даже нашел некий повод для критики.

«Для меня выступление Тете не было фантастическим, просто нормальным. Он забил два гола, но может сыграть намного лучше. Для вингера он обладает важными качествами, забивает голы, а также отдает результативные передачи. В этом последнем пункте он может добиться значительно большего…» - заявил Бос.

В двух матчах нынешнего сезона в Лиге 1 на счету Тете уже 3 забитых мяча и 1 голевая передача.