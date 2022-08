Ястремская попала в список участниц основы турнира в Кливленде

Украинская теннисистка Даяна Ястремская попала в список участниц основной сетки турнира WTA 250 в , который пройдет на следующей неделе.

Украинка была в альтернативном списке, но после снятия Шелби Роджерс сможет сыграть в основе.

Лидером посева будет чешка Барбора Крейчикова. Она станет единственной представительницей топ-20 на соревнованиях.

Хардовые соревнований под названием Tennis in the Land пройдут параллельно с квалификацией US Open, где Ястремская стартует в основной сетке. Призовой фонд турнира в Кливленде – $251,750.