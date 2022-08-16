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Испания
16 августа 2022, 13:13 | Обновлено 16 августа 2022, 13:17
513
3

Яна ШЕМЯКИНА: «Начала забывать русский язык»

Украинская шпажистка – о своем отношении к языку оккупанта

16 августа 2022, 13:13 | Обновлено 16 августа 2022, 13:17
513
3
Яна ШЕМЯКИНА: «Начала забывать русский язык»
Getty Images/Global Images Ukraine. Яна Шемякина

Украинская шпажистка Яна Шемякина, которая является олимпийской чемпионкой Лондона-2012, рассказала о своем отношении к русскому языку.

«Действительно, я воспитывалась в русскоязычной семье, дома мы общались по-русски. До 3-го класса я училась в русской школе. У меня было два родных языка, ведь на украинском я разговаривала в магазине и с подругами, а на русском – с родителями.

Я даже радовалась, что читаю и пишу на двух языках без ошибок. Однако после агрессии России я уже начала русский язык забывать. Были недавно на соревнованиях в Турции. Мне говорят «Спасибо». Я перевоспитываю их и говорю: «Не спасибо, а дякую». Когда-то этот язык был близок мне, я любила читать русских классиков, но сейчас отхожу от этого», - сказала Шемякина.

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Яна Шемякина
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Источник Спорт 24
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Комментарии 3
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R1d3r
Львовянка
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+1
maverik
я теж намагаюся писати і розмовляти українською но поки що не дуже виходить на це потрібен час ,але якщо мені хтось зробе зауваження коли я говорю по русски могу и послать от того что я розмовляю по російськи я не меньше люблю Украину и если прийдет и моё время буду защищать ее с оружием в руках.
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0
veter
Значит забыла и свою мать. Или это  и не её родной язык. Российские оккупанты это одно. А русский язык, который им не принадлежит, - это другое. Перешла, та и перешла. Это дело личное. А у нас кругом большинство на русском  общается. И это не мешает защищать Украину от агрессора.
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-2
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