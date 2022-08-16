Яна ШЕМЯКИНА: «Начала забывать русский язык»

Украинская шпажистка Яна Шемякина, которая является олимпийской чемпионкой Лондона-2012, рассказала о своем отношении к русскому языку.

«Действительно, я воспитывалась в русскоязычной семье, дома мы общались по-русски. До 3-го класса я училась в русской школе. У меня было два родных языка, ведь на украинском я разговаривала в магазине и с подругами, а на русском – с родителями.

Я даже радовалась, что читаю и пишу на двух языках без ошибок. Однако после агрессии России я уже начала русский язык забывать. Были недавно на соревнованиях в Турции. Мне говорят «Спасибо». Я перевоспитываю их и говорю: «Не спасибо, а дякую». Когда-то этот язык был близок мне, я любила читать русских классиков, но сейчас отхожу от этого», - сказала Шемякина.