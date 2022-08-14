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WTA
14 августа 2022, 23:16 | Обновлено 14 августа 2022, 23:17
301
0

Халеп в третий раз выиграла Открытый чемпионат Канады

Румынская теннисистка добыла первый титул с 2020 года

14 августа 2022, 23:16 | Обновлено 14 августа 2022, 23:17
301
0
Халеп в третий раз выиграла Открытый чемпионат Канады
Getty Images/Global Images Ukraine. Симона Халеп

Румынская теннисистка Симона Халеп (№15 WTA) стала победительницей хардового турнира WTA 1000 в Канаде.

В матче за титул экс-первая ракетка мира в трех сетах одолела Беатрис Хаддад Майю из Бразилии (№24 WTA).

Торонто. Финал
Симона Халеп (Румыния) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – 6:3, 2:6, 6:3

Для Симоны это 24-й титул в карьере и самый большой успех за последние два с половиной сезона. Со следующей недели она поднимется на шестую строчку мирового рейтинга.

На турнире в Канаде Халеп победила в третий раз, но первый раз сделала это в Торонто, а не в Монреале.

Хаддад Майя сыграла свой крупнейший финал в карьере. Новую неделю она начнет на 16-й позиции.

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Симона Халеп Беатрис Хаддад Майя WTA Торонто
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Источник Sport.ua
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