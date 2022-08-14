Халеп в третий раз выиграла Открытый чемпионат Канады
Румынская теннисистка добыла первый титул с 2020 года
Румынская теннисистка Симона Халеп (№15 WTA) стала победительницей хардового турнира WTA 1000 в Канаде.
В матче за титул экс-первая ракетка мира в трех сетах одолела Беатрис Хаддад Майю из Бразилии (№24 WTA).
Торонто. Финал
Симона Халеп (Румыния) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – 6:3, 2:6, 6:3
Для Симоны это 24-й титул в карьере и самый большой успех за последние два с половиной сезона. Со следующей недели она поднимется на шестую строчку мирового рейтинга.
На турнире в Канаде Халеп победила в третий раз, но первый раз сделала это в Торонто, а не в Монреале.
Хаддад Майя сыграла свой крупнейший финал в карьере. Новую неделю она начнет на 16-й позиции.
SI-MO-NA! SI-MO-NA! 💪— wta (@WTA) August 13, 2022
🇷🇴 @Simona_Halep comes from a set down to defeat Pegula and reach her 18th WTA 1000 final!#NBO22 pic.twitter.com/NWrJpj220l
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