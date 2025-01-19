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  4. Калинина окончательно завершила выступления на Australian Open 2025
Australian Open
19 января 2025, 06:40 |
266
0

Калинина окончательно завершила выступления на Australian Open 2025

Ангелина и ее напарница Лючия Бронцетти во 2-м раунде проиграли паре Хаддад Майя / Зигемунд

19 января 2025, 06:40 |
266
0
Калинина окончательно завершила выступления на Australian Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила выступления в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии 2025.

Во 2-м раунде украинка и ее напарница Лючия Бронцетти (Италия) в двух сетах уступила тандему Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) / Лаура Зигемунд (Германия) за 1 час и 43 минуты.

Australian Open 2025. Пары. 1/16 финала

Ангелина Калинина (Украина) / Лючия Бронцетти (Италия) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) / Лаура Зигемунд (Германия) – 0:6, 6:7 (5:7)

Это была первая встреча тандемов. Калинина и Бронцетти провели первый совместный турнир.

Хаддад Майя и Зигемунд в 3-м раунде мейджора сыграют против второго сеяного дуэта Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

Калинина на АО-2025 также выступила и в одиночном разряде. В 1-м круге она уступила Онс Жабер.

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Ангелина Калинина Лючия Бронцетти Беатрис Хаддад Майя Лаура Зигемунд Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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