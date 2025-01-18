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  4. Калинина / Бронцетти – Хаддад Майя / Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE
Australian Open
18 января 2025, 22:52 |
76
0

Калинина / Бронцетти – Хаддад Майя / Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го раунда Australian Open 2025

18 января 2025, 22:52 |
76
0
Калинина / Бронцетти – Хаддад Майя / Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

19 января украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжит выступления в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии 2025.

Во 2-м раунде украинка и ее напарница Лючия Бронцетти (Италия) сыграет против тандема Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) / Лаура Зигемунд (Германия). Поединок начнется 2-м запуском на 1573 Arena после игры Денчева – Коккинис. Ориентировочное время старта матча – 03:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча тандемов.

Победительницы противостояния в 3-м раунде сыграют против вторых сеяных Габриэлы Дабровски и Эрин Рутлифф.

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Ангелина Калинина Лючия Бронцетти Беатрис Хаддад Майя Лаура Зигемунд смотреть онлайн Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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