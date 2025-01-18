Калинина / Бронцетти – Хаддад Майя / Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляцию матча 2-го раунда Australian Open 2025
19 января украинская теннисистка Ангелина Калинина продолжит выступления в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии 2025.
Во 2-м раунде украинка и ее напарница Лючия Бронцетти (Италия) сыграет против тандема Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) / Лаура Зигемунд (Германия). Поединок начнется 2-м запуском на 1573 Arena после игры Денчева – Коккинис. Ориентировочное время старта матча – 03:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча тандемов.
Победительницы противостояния в 3-м раунде сыграют против вторых сеяных Габриэлы Дабровски и Эрин Рутлифф.
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