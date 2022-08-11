Объедки с барского стола. Как Европа зависит от трансферов АПЛ

Когда планету накрыл коронавирус, больно и практически мгновенно ударивший по экономике наиболее развитых стран мира, европейские футбольные клубы существенно сократили активность и затраты на трансферном рынке. Особенно серьезные последствия ожидались в 2020 году, когда проблема едва возникла и справляться с ней еще никто не научился. Тогда же в экспертной среде возникло множество дискуссий о том, насколько устойчивым к подобного рода потрясениям является такой продукт, как английская Премьер-лига (АПЛ). На самом деле, специалисты неправильно ставили вопрос – клубы и турнир не стали слабее, а скорее, еще больше увеличили собственное превосходство над континентальной Европой.

Во времена, когда коронавирус лютовал с наибольшей силой, расходы клубов АПЛ временно сократились, и это было неизбежно. Однако в период с 2019 по 2020 годы общая сумма трансферного оборота в элитарном дивизионе английского футбола в сравнении с аналогичным предыдущим показателем сократилась всего на 9%. Для сравнения в испанской Ла Лиге в аналогичный временной отрезок и по той же причине коронавируса трансферный баланс клубов рухнул сразу на 65%! Согласитесь, разница весьма солидная, и в большей степени ее таковой делает тот факт, что в АПЛ трансферные статьи затрат уже восстановились на доковидном уровне, а вот в Ла Лиге – нет…

В Испании «Реал» и «Барселона» в какой-то момент действительно ощутили серьезность ситуации, что и побудило руководство этих клубов затеять воплощение в жизнь идеи под названием «Европейская Суперлига». Для клубов из АПЛ участие в этом проекте виделось, безусловно, интересным явлением, но когда стало ясно, что УЕФА создаст гораздо больше проблем, чем в ближайшем будущем можно будет получить денег, англичане, что называется, «оптом» и очень быстро поспешили оставить палубу тонущего корабля Суперлиги, на капитанском мостике которого упорно продолжают находится боссы пары испанских грандов, да итальянского «Ювентуса»…

Деньги не являются критическим ресурсом для современной АПЛ. Нынешним летом 20 клубов этого турнира совершили чистых трансферных затрат на сумму в 600 миллионов фунтов. Это вдвое больше, нежели показатель всех клубов из остальных четырех лиг (Испании, Италии, Германии и Франции), входящих в топ-5 вместе взятых. При том, что больше трети от общеевропейской суммы (110 миллионов фунтов) приходится на одну только «Барселону». Фактически сейчас многие европейские клубы продают свое будущее, чтобы иметь возможность инвестировать в настоящее. В Англии же представители Премьер-лиги могут позволить себе роскошь делать и то, и другое.

Подобное не только укрепляет мощь АПЛ, но и делает ее королевой всего европейского футбола. Нынешним летом многие клубы со всего континента полагались на расходы своих английских коллег, чтобы иметь возможность подпитывать собственные бюджеты. По состоянию на текущий момент, 44% всех трансферных доходов, полученных клубами Бундеслиги, приходятся на покупателей из АПЛ. Практически аналогичная ситуация наблюдается во Франции (40%), Португалии (42%) и Нидерландах (45%).



twitter.com/ManCity. Эрлинг Холанд

Положительный момент заключается в том, что деньги из АПЛ заставляют весь футбольный мир пребывать в движении. Очевидный минус – остальные лиги Европы становятся все более и более зависимыми от расходов всего лишь двадцатки клубов из АПЛ, де-факто становясь их вассалами и довольствуясь объедками с барского стола.

История европейского футбола знает немало отрезков, когда одна лига всерьез доминировала над остальными. Когда-то безоговорочными фаворитами и королями континента были итальянцы, но в последние годы никто и близко не может подобраться к экономическому могуществу АПЛ. У клубов из этого турнира значительно больше денег, чем у всех остальных. За счет этого они завлекают к себе более качественных футболистов, сильных тренеров, увеличивая попутно ценность всего продукта и, следовательно, делая его все более и более привлекательным на рынке. Последний момент дает возможность больше зарабатывать, а это увеличивает возможности и для инвестиций. Круг замыкается и начинается по новой.

Безусловно, в Европе будет сохранятся болельщицкий запрос на некоторые исторически знаковые матчи – скажем, на Эль-Класико или миланское дерби, но с точки зрения целостного продукта АПЛ не имеет конкурентов и в ближайшие годы не видно, за счет чего ситуация может измениться. Наоборот, если ситуация будет прогрессировать в сторону увеличения доходов и, как следствие, расходов английских представителей, остальным чемпионатам придется довольствоваться ролью «серых мышек», или рассчитывать на нерыночные механизмы помощи от щедрых владельцев, как это происходит в ситуации с «Пари Сен-Жермен».

Что правда, и в самой АПЛ не все так однозначно. Здесь также существуют «слои» и «прослойки», ярким примером которых является так называемая «большая шестерка». Клубы из этого «элитного общества» застолбили за собой почти половину всех трансферных затрат лиги и этот процент наверняка к закрытию окна лишь увеличиться, так как «Челси» и «Манчестер Юнайтед» продолжают оценивать возможности для усиления состава.

Только четыре клуба вне «большой шестерки» потратили в летнее окно-2022 больше 60 миллионов фунтов. «Лидс» сделал это, продав двух своих лучших игроков. У «Ноттингем Форест» не было выбора, ведь в прошлом сезоне пять игроков первой команды у него были арендованными. «Вест Хэм» финишировал седьмым и имел крайне малочисленный состав, которому требовалась глубина. Наконец, «Вулверхэмптон» решил оказать больше доверие своему менеджеру Бруну Лаже, доказавшему за год сотрудничества, что на него можно положиться.

Все это создает чемпионат, внутри которого существуют три очевидные мини-лиги. «Большая шестерка» определит победителя сезона и участников еврокубков (даже кризисный «Манчестер Юнайтед» будет являться фаворитом за попадание в топ-6 на фоне остальных, менее статусных претендентов). За ней следует подборка из команд, которые принято считать амбициозными – «Вест Хэм», «Ньюкасл», «Астон Вилла», «Брайтон», «Лестер», «Кристал Пэлас» и «Вулверхэмптон». Наконец, «Ноттингем Форест», «Фулхэм», «Борнмут», «Брентфорд», «Лидс», «Эвертон» и «Саутгемптон», вероятно, будут решать куда более приземленные задачи по сохранению прописки в элите.

Любой, кто по итогам сезона окажется среди представителей другой мини-лиги в рамках АПЛ сможет либо занести себе сезон в однозначный актив, либо же очертить его провальным. Кроме того, в элитарной английской лиге, как нигде в континентальной Европе, ощущается важность в борьбе за выживание. Вылет в Чемпионшип означает потерю приличной части денег, а потому битва аутсайдеров в АПЛ порой становится не менее интригующей и захватывающей, нежели борьба за «золото».

Все это лишний раз доказывает – английская Премьер-лига нынче находится на пике своего могущества. Именно она диктует моду континентальной Европе и от нее во многом зависят трансферные процессы, происходящие в большом футболе. Возможно, кому-то и хотелось бы что-то кардинально изменить, но пока предпосылок к этому нет, и Эрлинга Холанда мы видим именно на Туманном Альбионе, равно как и Дарвина Нуньеса, успевшего великолепно дебютировать в АПЛ за «Ливерпуль»…