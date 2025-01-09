Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Плох, убирайте». Коломойский советовался с игроком Днепра по поводу коуча
Украина. Премьер лига
09 января 2025, 13:59 | Обновлено 09 января 2025, 14:01
1186
0

«Плох, убирайте». Коломойский советовался с игроком Днепра по поводу коуча

Сергей Кравченко рассказал интересную историю

09 января 2025, 13:59 | Обновлено 09 января 2025, 14:01
1186
0
«Плох, убирайте». Коломойский советовался с игроком Днепра по поводу коуча
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуанде Рамос

Бывший футболист «Днепра» Сергей Кравченко откровенно рассказал о своем отношении к функционеру Игорю Коломойскому, который занимался «Днепром».

«Видел два или три раза, не больше. Один раз – на вечеринке после финала Лига Европы (2:3 от Севилии). Что касается общения, то прямого контакта с Коломойским у нас не было.

Вспоминается один случай, могу уже путать, но, пожалуй, это было, когда к нам переходил Боатенг, а Селезнев шел в Шахтер. Игорь Валерьевич приехал на базу и мы пересеклись, когда я возвращался из тренажерного зала. Мы поздоровались, он спросил как дела.

После этого спрашивает меня: «Как там Рамос, хороший тренер?», я говорю: «Да, хороший». Про себя тогда думаю: а что, я мог ответить как-то иначе, мол, плохой, убирайте? Ну и все больше личного общения и не было. А насчет Рамоса я иначе ответить и не мог, потому что весь его тренерский штаб очень был профессиональным», – признался Кравченко.

Кравченко играл за Днепр в 2010–2017 годах. Он провел 152 матча, в которых отличился 11 голами и 17 ассистами. Рамос работал с Днепром в 2010-2014 годах, в свой заключительный сезон он привел клуб ко второму месту в УПЛ.

По теме:
«Скажут, что я где-то подлизываю». Кабаев – о роли Ярмоленко в Динамо
Рано попрощались. Легионер Черноморца остается в одесской команде
Сергей БУЛЕЦА: «У Динамо и так очень много игроков»
Хуанде Рамос Сергей Кравченко Игорь Коломойский Днепр Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мог перейти в АПЛ. Венгерский клуб прекратил сотрудничество с украинцем
Футбол | 09 января 2025, 12:32 1
Мог перейти в АПЛ. Венгерский клуб прекратил сотрудничество с украинцем
Мог перейти в АПЛ. Венгерский клуб прекратил сотрудничество с украинцем

Даниэль Кивинда не сыграл ни одного матча за «Фехервар» из-за травм

Есть проблемы. Клубу УПЛ не разрешают играть на их стадионе
Футбол | 08 января 2025, 18:32 4
Есть проблемы. Клубу УПЛ не разрешают играть на их стадионе
Есть проблемы. Клубу УПЛ не разрешают играть на их стадионе

«Ингулец» может не сыграть на недавно построенном стадионе в этом сезоне

Тони БЕЛЛЬЮ: «Победитель боя Фьюри – Джошуа? Он проиграет очень жестко»
Бокс | 08.01.2025, 21:19
Тони БЕЛЛЬЮ: «Победитель боя Фьюри – Джошуа? Он проиграет очень жестко»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Победитель боя Фьюри – Джошуа? Он проиграет очень жестко»
От 100 миллионов у Ахметова до балласта в Зальцбурге – карьера Фернандо
Футбол | 09.01.2025, 12:14
От 100 миллионов у Ахметова до балласта в Зальцбурге – карьера Фернандо
От 100 миллионов у Ахметова до балласта в Зальцбурге – карьера Фернандо
Жуткая травма хавбека. Тоттенхэм одолел Ливерпуль в полуфинале Кубка лиги
Футбол | 09.01.2025, 00:06
Жуткая травма хавбека. Тоттенхэм одолел Ливерпуль в полуфинале Кубка лиги
Жуткая травма хавбека. Тоттенхэм одолел Ливерпуль в полуфинале Кубка лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна судьба сабли Мазепы, которую Усик показал после боя с Фьюри
Стала известна судьба сабли Мазепы, которую Усик показал после боя с Фьюри
07.01.2025, 16:03
Бокс
БРИЕДИС: «Если Усик это сделает, то будет лучше Мухаммеда Али и Тайсона»
БРИЕДИС: «Если Усик это сделает, то будет лучше Мухаммеда Али и Тайсона»
08.01.2025, 08:33 19
Бокс
Европейский топ-клуб готовится сделать предложение по трансферу Зинченко
Европейский топ-клуб готовится сделать предложение по трансферу Зинченко
08.01.2025, 16:52 9
Футбол
Европейский гранд хочет продать россиянина ради звезды сборной Украины
Европейский гранд хочет продать россиянина ради звезды сборной Украины
08.01.2025, 11:03 15
Футбол
Утратили доверие. Реал готов продать двух суперзвезд нападения
Утратили доверие. Реал готов продать двух суперзвезд нападения
07.01.2025, 12:36 3
Футбол
Помог Усику дважды одолеть Фьюри. Определен лучший тренер 2024 года
Помог Усику дважды одолеть Фьюри. Определен лучший тренер 2024 года
07.01.2025, 11:29 3
Бокс
Роналду назвал самого тяжелого соперника в своей футбольной карьере
Роналду назвал самого тяжелого соперника в своей футбольной карьере
08.01.2025, 08:02
Футбол
Факундо Батиста переходит в Полесье. Соблазнился очень высокой зарплатой
Факундо Батиста переходит в Полесье. Соблазнился очень высокой зарплатой
07.01.2025, 22:20 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем