«Плох, убирайте». Коломойский советовался с игроком Днепра по поводу коуча

Бывший футболист «Днепра» Сергей Кравченко откровенно рассказал о своем отношении к функционеру Игорю Коломойскому, который занимался «Днепром».

«Видел два или три раза, не больше. Один раз – на вечеринке после финала Лига Европы (2:3 от Севилии). Что касается общения, то прямого контакта с Коломойским у нас не было.

Вспоминается один случай, могу уже путать, но, пожалуй, это было, когда к нам переходил Боатенг, а Селезнев шел в Шахтер. Игорь Валерьевич приехал на базу и мы пересеклись, когда я возвращался из тренажерного зала. Мы поздоровались, он спросил как дела.

После этого спрашивает меня: «Как там Рамос, хороший тренер?», я говорю: «Да, хороший». Про себя тогда думаю: а что, я мог ответить как-то иначе, мол, плохой, убирайте? Ну и все больше личного общения и не было. А насчет Рамоса я иначе ответить и не мог, потому что весь его тренерский штаб очень был профессиональным», – признался Кравченко.

Кравченко играл за Днепр в 2010–2017 годах. Он провел 152 матча, в которых отличился 11 голами и 17 ассистами. Рамос работал с Днепром в 2010-2014 годах, в свой заключительный сезон он привел клуб ко второму месту в УПЛ.