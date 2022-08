Алексис Санчес близок к переходу в Марсель

Лучший бомбардир в истории Чили Алексис Санчес в ближайшее время перейдет в «Марсель», сообщает Фабрицио Романо:

«Марсель» готов подписать Алексиса Санчеса. Трансфер будет завершен на следующей неделе сразу после официального расторжения контракта Санчеса с «Интером», которое был согласовано днями ранее. Сообщили, что Санчес подпишет контракт с «Марселем» до июня 2024 года»

Отметим, что Санчес выступал за «Интер» с лета 2019-го. За это время он забил за команду 20 мячей и отдал 23 результативные передачи в 108 поединках. Также форвард выступал в «Удинезе», «Барселоне», «Арсенале» и «МЮ». Алексис сыграл за сборную Чили 148 матчей и забил 48 голов.

Olympique Marseille are set to sign Alexis Sánchez, here we go soon! It will be completed next week, right after the official termination of the contract with Inter already agreed days ago. 🚨🔵🇨🇱 #OM



Been told Sánchez will sign with OM until June 2024. pic.twitter.com/vFiDPJfeD5