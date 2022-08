Вратарь Барселоны отправится в Англию

Бразильский вратарь «Барселоны» Норберту Мурара Нето присоединится к английскому «Борнмуту» в ближайшее время, сообщает Фабрицио Романо в своем Twitter.

«Сегодня Нето будет в Англии вместе со своими агентами, чтобы завершить свой переход в «Борнмут». Заключено соглашение с «Барселоной», медицинское обследование уже запланировано. «Барселона» приняла предложение и вскоре Нето станет новым игроком «Борнмута».

В прошлом сезоне Нето провел 3 матча за «сине-гранатовых» в Ла Лиге.

Neto will be in England today together with his agents in order to complete his move to Bournemouth. Agreement in place with Barcelona, medical already scheduled. 🛩🍒 #FCB



Barcelona have accepted the proposal and Neto will be new Bournemouth player soon. pic.twitter.com/cGJLmqMfbn