Катерина Байндл – Петра Мартич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

29 июля украинская теннисистка Катерина Байндл (№190 WTA) продолжит борьбу в рамках грунтового турнира WTA 250 в Варшаве.

В матче 1/4 финала украинка в статусе лаки-лузера сразится против Петры Мартич из Хорватии (№56 WTA). Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua. Использование данного плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

Your Browser Do not Support Iframe

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА