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  4. Катерина Байндл – Петра Мартич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
29 июля 2022, 15:40 |
92
0

Катерина Байндл – Петра Мартич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира в Варшаве

29 июля 2022, 15:40 |
92
0
Катерина Байндл – Петра Мартич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

29 июля украинская теннисистка Катерина Байндл (№190 WTA) продолжит борьбу в рамках грунтового турнира WTA 250 в Варшаве.

В матче 1/4 финала украинка в статусе лаки-лузера сразится против Петры Мартич из Хорватии (№56 WTA). Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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