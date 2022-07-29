Катерина Байндл – Петра Мартич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира в Варшаве
29 июля украинская теннисистка Катерина Байндл (№190 WTA) продолжит борьбу в рамках грунтового турнира WTA 250 в Варшаве.
В матче 1/4 финала украинка в статусе лаки-лузера сразится против Петры Мартич из Хорватии (№56 WTA). Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.
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