Китцбюэль. Доминик Тим вышел в четверьфинал

Доминик Тим потихоньку возвращает былую форму. За 3 недели он 3 раза вышел в четвертьфинал турниров серии ATP (Бастад 1/4, Гштаад 1/4, Китцбюэль).

В 1/8 финала грунтового турнира в Китцбюэле (Австрия) Доминик Тим (АТР 199) выиграл у своего соотечественника Себастьяна Офнера (АТР 235) в трех сетах со счетом 6:2, 3:6, 6:3.

АТР Китцбюєль (Австрия). 1/8 финала. Грунт

Доминик Тим (Австрия) - Себастьян Офнер (Австрия) - 6:2, 3:6, 6:3.

Стоит отметить, что Себастьян дважды вел с брейком в третьем сете, но дожать Тима так и не смог.

Далее Доминик сыграет с немцем Янником Ханфманном (ATP 140). Это будет их первая личная встреча.