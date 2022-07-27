Китцбюэль. Доминик Тим вышел в четверьфинал
Австриец выиграл 7 матчей из последних 9 на уровне ATP
Доминик Тим потихоньку возвращает былую форму. За 3 недели он 3 раза вышел в четвертьфинал турниров серии ATP (Бастад 1/4, Гштаад 1/4, Китцбюэль).
В 1/8 финала грунтового турнира в Китцбюэле (Австрия) Доминик Тим (АТР 199) выиграл у своего соотечественника Себастьяна Офнера (АТР 235) в трех сетах со счетом 6:2, 3:6, 6:3.
АТР Китцбюєль (Австрия). 1/8 финала. Грунт
Доминик Тим (Австрия) - Себастьян Офнер (Австрия) - 6:2, 3:6, 6:3.
Стоит отметить, что Себастьян дважды вел с брейком в третьем сете, но дожать Тима так и не смог.
Далее Доминик сыграет с немцем Янником Ханфманном (ATP 140). Это будет их первая личная встреча.
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