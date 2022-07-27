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ATP
27 июля 2022, 20:08 | Обновлено 27 июля 2022, 20:09
53
0

Китцбюэль. Доминик Тим вышел в четверьфинал

Австриец выиграл 7 матчей из последних 9 на уровне ATP

27 июля 2022, 20:08 | Обновлено 27 июля 2022, 20:09
53
0
Китцбюэль. Доминик Тим вышел в четверьфинал
Instagram. Доминик Тим

Доминик Тим потихоньку возвращает былую форму. За 3 недели он 3 раза вышел в четвертьфинал турниров серии ATP (Бастад 1/4, Гштаад 1/4, Китцбюэль). 

В 1/8 финала грунтового турнира в Китцбюэле (Австрия) Доминик Тим (АТР 199) выиграл у своего соотечественника Себастьяна Офнера (АТР 235) в трех сетах со счетом 6:2, 3:6, 6:3.

АТР Китцбюєль (Австрия). 1/8 финала. Грунт

Доминик Тим (Австрия) - Себастьян Офнер (Австрия) - 6:2, 3:6, 6:3.

Стоит отметить, что Себастьян дважды вел с брейком в третьем сете, но дожать Тима так и не смог. 

Далее Доминик сыграет с немцем Янником Ханфманном (ATP 140). Это будет их первая личная встреча.

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Доминик Тим Себастьян Офнер ATP Китцбюэль Янник Ханфманн
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Источник ATP Tour
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