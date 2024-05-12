Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Лицо и эмоции Мудрик после забитого гола за Челси в матче АПЛ
Англия
12 мая 2024, 04:39 |
148
0

ФОТО. Лицо и эмоции Мудрик после забитого гола за Челси в матче АПЛ

Михаил помог команде обыграть «Ноттингем Форест» 3:2, украинец отличился на 10-й минуте

12 мая 2024, 04:39 |
148
0
ФОТО. Лицо и эмоции Мудрик после забитого гола за Челси в матче АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик и Коул Палмер

11 мая состоялся матч 37-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Ноттингем Форест» и «Челси». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «пенсионеров».

Украинский футболист лондонского клуба Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 58 минут.

На 8-й украинец отличился забитым мячом после ассиста Коула Палмера. Теперь на счету Мудрика 5 голов и 2 ассиста в текущем сезоне чемпионата Англии.

В объектив камер попали эмоции Мудрика после забитого мяча.

ФОТО. Лицо и эмоции Мудрик после забитого гола за Челси в матче АПЛ

foto-litso-i-emotsii-mudrik-posle-zabitogo-gola-za-chelsi-v-matche-apl
foto-litso-i-emotsii-mudrik-posle-zabitogo-gola-za-chelsi-v-matche-apl-foto-1
foto-litso-i-emotsii-mudrik-posle-zabitogo-gola-za-chelsi-v-matche-apl-foto-2
foto-litso-i-emotsii-mudrik-posle-zabitogo-gola-za-chelsi-v-matche-apl-foto-3
foto-litso-i-emotsii-mudrik-posle-zabitogo-gola-za-chelsi-v-matche-apl-foto-4

По теме:
ВИДЕО. Lovely finish. Челси смакует красивый гол Мудрика
Манчестер Юнайтед – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Звездный игрок Челси отметил игру Мудрика в матче с Ноттингем Форест
фото фотогалерея Михаил Мудрик Ноттингем Форест Челси Ноттингем Форест - Челси эмоции Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
Футбол | 11 мая 2024, 07:01 0
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте
ФОТО. Реакция Довбика на пропущенный гол Жироны на 90+9-й минуте

10 мая жиронцы упустили победу в матче 35-го тура Ла Лиги против «Алавеса» (2:2)

ВИДЕО. После финального свистка в матче Динамо – Шахтер произошла драка
Футбол | 12 мая 2024, 04:25 0
ВИДЕО. После финального свистка в матче Динамо – Шахтер произошла драка
ВИДЕО. После финального свистка в матче Динамо – Шахтер произошла драка

Классика в Классическом, поединок завершился со счетом 1:0 в пользу «горняков»

Досрочная и яркая победа. Бывший чемпион оценил бой Ломаченко – Камбосос
Бокс | 11.05.2024, 19:11
Досрочная и яркая победа. Бывший чемпион оценил бой Ломаченко – Камбосос
Досрочная и яркая победа. Бывший чемпион оценил бой Ломаченко – Камбосос
Игорь БЕЛАНОВ: «В дерби с Динамо Шахтер победил заслуженно»
Футбол | 11.05.2024, 21:38
Игорь БЕЛАНОВ: «В дерби с Динамо Шахтер победил заслуженно»
Игорь БЕЛАНОВ: «В дерби с Динамо Шахтер победил заслуженно»
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Бокс | 12.05.2024, 03:05
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, как Лунин отреагировал на новость, что в финале ЛЧ сыграет Куртуа
Известно, как Лунин отреагировал на новость, что в финале ЛЧ сыграет Куртуа
11.05.2024, 00:14 9
Футбол
Свитолина с баранкой разгромила экс-5-ю ракетку на крупном турнире в Риме
Свитолина с баранкой разгромила экс-5-ю ракетку на крупном турнире в Риме
10.05.2024, 19:05 11
Теннис
​Новый лидер. The Ring обновил список лучших боксеров. Какое место в Усика?
​Новый лидер. The Ring обновил список лучших боксеров. Какое место в Усика?
10.05.2024, 10:06 1
Бокс
Источник: Белик ударил 70-летнего Ищенко после игры Шахтер U19 – Динамо U19
Источник: Белик ударил 70-летнего Ищенко после игры Шахтер U19 – Динамо U19
10.05.2024, 22:37 45
Футбол
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
11.05.2024, 15:35 357
Футбол
Кейн и банда. Топ-10 бомбардиров в истории, у которых 0 титулов за карьеру
Кейн и банда. Топ-10 бомбардиров в истории, у которых 0 титулов за карьеру
10.05.2024, 07:23 9
Футбол
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19 после Класико
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19 после Класико
11.05.2024, 04:35 2
Футбол
Космос в Леверкузене. Байер отыгрался с 0:2 и вышел в финал Лиги Европы
Космос в Леверкузене. Байер отыгрался с 0:2 и вышел в финал Лиги Европы
10.05.2024, 00:03 39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем