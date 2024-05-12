11 мая состоялся матч 37-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Ноттингем Форест» и «Челси». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «пенсионеров».

Украинский футболист лондонского клуба Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 58 минут.

На 8-й украинец отличился забитым мячом после ассиста Коула Палмера. Теперь на счету Мудрика 5 голов и 2 ассиста в текущем сезоне чемпионата Англии.

В объектив камер попали эмоции Мудрика после забитого мяча.

ФОТО. Лицо и эмоции Мудрик после забитого гола за Челси в матче АПЛ