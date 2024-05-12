ФОТО. Лицо и эмоции Мудрик после забитого гола за Челси в матче АПЛ
Михаил помог команде обыграть «Ноттингем Форест» 3:2, украинец отличился на 10-й минуте
11 мая состоялся матч 37-го тура Английской Премьер-лиги между командами «Ноттингем Форест» и «Челси». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «пенсионеров».
Украинский футболист лондонского клуба Михаил Мудрик вышел на поле в стартовом составе и отыграл 58 минут.
На 8-й украинец отличился забитым мячом после ассиста Коула Палмера. Теперь на счету Мудрика 5 голов и 2 ассиста в текущем сезоне чемпионата Англии.
В объектив камер попали эмоции Мудрика после забитого мяча.
ФОТО. Лицо и эмоции Мудрик после забитого гола за Челси в матче АПЛ
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