Киченок и Като покинули турнир в Риме после первого круга

В матче первого круга парного турнира WTA1000 в Риме украинско-лавийский дуэт Людмила Киченок/Алена Остапенко уверенно победили соперниц и вышли во второй круг соревнований.

Но Надежда Киченок не смогла повторить результат своей сестры. Она в паре с японкой Мию Като уступила американскому дуэту София Кенин – Бетани Маттек-Сэндс и покинула турнир.

WTA 1000. Рим (парный разряд)

Первый круг

Надежда Киченок/Мию Като (Украина/Япония) – София Кенин/Бетани Маттек-Сэндс (США/США) – 3:6, 1:6.