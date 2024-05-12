Киченок и Като покинули турнир в Риме после первого круга
Надежда не сумела повторить результат своей сестры
В матче первого круга парного турнира WTA1000 в Риме украинско-лавийский дуэт Людмила Киченок/Алена Остапенко уверенно победили соперниц и вышли во второй круг соревнований.
Но Надежда Киченок не смогла повторить результат своей сестры. Она в паре с японкой Мию Като уступила американскому дуэту София Кенин – Бетани Маттек-Сэндс и покинула турнир.
WTA 1000. Рим (парный разряд)
Первый круг
Надежда Киченок/Мию Като (Украина/Япония) – София Кенин/Бетани Маттек-Сэндс (США/США) – 3:6, 1:6.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Однако Василий – уже далеко не первый номер легкого веса
Ига победила Юлию Путинцеву в 1/16 финала турнира WTA 1000 в столице Италии