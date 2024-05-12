Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Киченок и Като покинули турнир в Риме после первого круга
WTA
12 мая 2024, 05:40 | Обновлено 12 мая 2024, 06:54
71
0

Киченок и Като покинули турнир в Риме после первого круга

Надежда не сумела повторить результат своей сестры

12 мая 2024, 05:40 | Обновлено 12 мая 2024, 06:54
71
0
Киченок и Като покинули турнир в Риме после первого круга
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

В матче первого круга парного турнира WTA1000 в Риме украинско-лавийский дуэт Людмила Киченок/Алена Остапенко уверенно победили соперниц и вышли во второй круг соревнований.

Но Надежда Киченок не смогла повторить результат своей сестры. Она в паре с японкой Мию Като уступила американскому дуэту София Кенин – Бетани Маттек-Сэндс и покинула турнир.

WTA 1000. Рим (парный разряд)

Первый круг

Надежда Киченок/Мию Като (Украина/Япония) – София Кенин/Бетани Маттек-Сэндс (США/США) – 3:6, 1:6.

По теме:
Элина Свитолина – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ангелина Калинина – Мария Саккари. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA Рим Надежда Киченок Мию Като Бетани Маттек-Сэндс София Кенин
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Камбосос опасен для Ломаченко. Но победа Джорджа маловероятна
Бокс | 11 мая 2024, 23:40 14
Камбосос опасен для Ломаченко. Но победа Джорджа маловероятна
Камбосос опасен для Ломаченко. Но победа Джорджа маловероятна

Однако Василий – уже далеко не первый номер легкого веса

ВИДЕО. Камбек с 0:3. Свентек вышла в 1/8 финала супертурнира в Риме
Теннис | 11 мая 2024, 15:56 0
ВИДЕО. Камбек с 0:3. Свентек вышла в 1/8 финала супертурнира в Риме
ВИДЕО. Камбек с 0:3. Свентек вышла в 1/8 финала супертурнира в Риме

Ига победила Юлию Путинцеву в 1/16 финала турнира WTA 1000 в столице Италии

Анчелотти провел важный разговор с Куртуа и Луниным о финале Лиги чемпионов
Футбол | 11.05.2024, 07:22
Анчелотти провел важный разговор с Куртуа и Луниным о финале Лиги чемпионов
Анчелотти провел важный разговор с Куртуа и Луниным о финале Лиги чемпионов
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Бокс | 12.05.2024, 05:55
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Досрочная и яркая победа. Бывший чемпион оценил бой Ломаченко – Камбосос
Бокс | 11.05.2024, 19:11
Досрочная и яркая победа. Бывший чемпион оценил бой Ломаченко – Камбосос
Досрочная и яркая победа. Бывший чемпион оценил бой Ломаченко – Камбосос
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кейн и банда. Топ-10 бомбардиров в истории, у которых 0 титулов за карьеру
Кейн и банда. Топ-10 бомбардиров в истории, у которых 0 титулов за карьеру
10.05.2024, 07:23 9
Футбол
Финал еврокубка могут перенести в другую страну. Стали известны причины
Финал еврокубка могут перенести в другую страну. Стали известны причины
10.05.2024, 23:31 1
Футбол
Украина – лидер. Турнирные таблицы ЧЕ по socca. Зафиксирован счет 18:0
Украина – лидер. Турнирные таблицы ЧЕ по socca. Зафиксирован счет 18:0
10.05.2024, 06:15
Другие виды
Анчелотти ответил на вопрос, кто будет голкипером Реала в финале ЛЧ
Анчелотти ответил на вопрос, кто будет голкипером Реала в финале ЛЧ
10.05.2024, 14:24 7
Футбол
Украина обыграла Францию и заняла первое место в группе ЧЕ-2024 по soсса
Украина обыграла Францию и заняла первое место в группе ЧЕ-2024 по soсса
10.05.2024, 23:59 2
Другие виды
Заря получит солидные бонусы от Реала за Лунина. Известны условия и сумма
Заря получит солидные бонусы от Реала за Лунина. Известны условия и сумма
10.05.2024, 10:27 3
Футбол
ВИДЕО. Мудрик забил за Челси уже на 8-й минуте матча против Ноттингема
ВИДЕО. Мудрик забил за Челси уже на 8-й минуте матча против Ноттингема
11.05.2024, 19:46 10
Футбол
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19 после Класико
Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19 после Класико
11.05.2024, 04:35 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем