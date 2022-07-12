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12 июля 2022, 10:42 |
136
0

ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Европы-2016 Луиш Нани перебрался в Мельбурн Виктори

Легендарный португалец отправился доигрывать в Австралию

12 июля 2022, 10:42 |
136
0
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Европы-2016 Луиш Нани перебрался в Мельбурн Виктори
ФК Мельбурн Виктори. Луиш Нани

Австралийский клуб «Мельбурн Виктори» объявил о подписании 35-летнего португальского вингера Луиша Нани, который вторую часть минувшего сезона провел в итальянской «Венеции».

С португальским ветераном подписан двухлетний контракт. В «Мельбурн Виктори» Нани перешел на правах свободного агента.

Луиш Нани – один из наиболее титулованных португальских футболистов в современной истории. На его счету 112 матчей и 23 забитых мяча в составе национальной команды, победа с ней на Евро-2016, а также четыре выигрыша АПЛ в составе «Манчестер Юнайтед» и триумф с манкунианцами в Лиге чемпионов-2007/08.

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Источник ФК Мельбурн Виктори
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