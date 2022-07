ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион Европы-2016 Луиш Нани перебрался в Мельбурн Виктори

Австралийский клуб «Мельбурн Виктори» объявил о подписании 35-летнего португальского вингера Луиша Нани, который вторую часть минувшего сезона провел в итальянской «Венеции».

С португальским ветераном подписан двухлетний контракт. В «Мельбурн Виктори» Нани перешел на правах свободного агента.

Луиш Нани – один из наиболее титулованных португальских футболистов в современной истории. На его счету 112 матчей и 23 забитых мяча в составе национальной команды, победа с ней на Евро-2016, а также четыре выигрыша АПЛ в составе «Манчестер Юнайтед» и триумф с манкунианцами в Лиге чемпионов-2007/08.

Very happy to have joined @gomvfc! Really looking forward to this new adventure in Australia and working hard to help the club win titles. Let's go! 💙#mvfc #MelbourneVictory #NewChallenge #Australia #Aleague #BigV pic.twitter.com/KJJ0lWOnDO