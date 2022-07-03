Известна первая четвертьфиналистка Уимблдона
Чешка Мария Боузкова в матче четвертого круга переиграла Каролин Гарсию из Франции
Чешская теннисистка Мария Боузкова (№66 WTA) стала первой четвертьфиналисткой Уимблдона.
В матче четвертого круга чешка в двух сетах одолела француженку Каролин Гарсию (№55 WTA).
Уимблдон. Четвертый круг
Мария Боузкова (Чехия) – Каролин Гарсия (Франция) – 7:5, 6:2
Для Боузковой это будет дебютный четвертьфинал турниров Grand Slam. Там она сыграет против победительницы матча Элиза Мертенс – Онс Жабер.
Также девушки выдали один из лучших розыгрышей турнира на данный момент.
Watching this on repeat! 😲@MarieBouzkova producing magic en-route to her first ever Grand Slam quarter-final#Wimbledon pic.twitter.com/ceuRhlxCgj— Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2022
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