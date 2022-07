Известна первая четвертьфиналистка Уимблдона

Чешская теннисистка Мария Боузкова (№66 WTA) стала первой четвертьфиналисткой Уимблдона.

В матче четвертого круга чешка в двух сетах одолела француженку Каролин Гарсию (№55 WTA).

Уимблдон. Четвертый круг

Мария Боузкова (Чехия) – Каролин Гарсия (Франция) – 7:5, 6:2

Для Боузковой это будет дебютный четвертьфинал турниров Grand Slam. Там она сыграет против победительницы матча Элиза Мертенс – Онс Жабер.

Также девушки выдали один из лучших розыгрышей турнира на данный момент.

Watching this on repeat! 😲@MarieBouzkova producing magic en-route to her first ever Grand Slam quarter-final#Wimbledon pic.twitter.com/ceuRhlxCgj