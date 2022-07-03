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  4. Известна первая четвертьфиналистка Уимблдона
Уимблдон
03 июля 2022, 14:47 |
797
0

Известна первая четвертьфиналистка Уимблдона

Чешка Мария Боузкова в матче четвертого круга переиграла Каролин Гарсию из Франции

03 июля 2022, 14:47 |
797
0
Известна первая четвертьфиналистка Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Мария Боузкова

Чешская теннисистка Мария Боузкова (№66 WTA) стала первой четвертьфиналисткой Уимблдона.

В матче четвертого круга чешка в двух сетах одолела француженку Каролин Гарсию (№55 WTA).

Уимблдон. Четвертый круг
Мария Боузкова (Чехия) – Каролин Гарсия (Франция) – 7:5, 6:2

Для Боузковой это будет дебютный четвертьфинал турниров Grand Slam. Там она сыграет против победительницы матча Элиза Мертенс – Онс Жабер.

Также девушки выдали один из лучших розыгрышей турнира на данный момент.

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Мария Боузкова Каролин Гарсия Уимблдон-2022
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Источник Sport.ua
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