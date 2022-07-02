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  4. Уимблдон. Кирьос в невероятном по накалу матче обыграл четвертого сеяного
Уимблдон
02 июля 2022, 23:45 | Обновлено 02 июля 2022, 23:47
388
0

Уимблдон. Кирьос в невероятном по накалу матче обыграл четвертого сеяного

В матче со Стефаносом Циципасом был много интересного

02 июля 2022, 23:45 | Обновлено 02 июля 2022, 23:47
388
0
Уимблдон. Кирьос в невероятном по накалу матче обыграл четвертого сеяного
Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Кирьос и Стефанос Циципас

Австралиец Ник Кирьос пробился в четвертый круг Уимблдона.

В третьем раунде один из самых ярких представителей мужского тенниса обыграл пятую ракетку мира Стефаноса Циципаса.

Уимблдон. Третий круг
Ник Кирьос (Австралия) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:7(2), 6:4, 6:3, 7:6(7)

Матч запомнился не только высоким качеством тенниса, но и другими моментами. Проиграв второй сет, Циципас выбил мяч на трибуны, после чего Кирьос потребовал от судьи дисквалифицировать грека. Кажется, выбитый мяч никому не нанес вреда, но  Ник напомнил момент с дисквалификацией Новака Джоковича на US Open-2020.

Позже Стефанос был оштрафован на очко за неспортивное поведение,  после чего уже он начал спорить с судьей.

Были и забавные моменты.

Отметим, что с 2015-го Кирьос не обыгрывал соперников из первой пятерки мирового рейтинга на турнирах Grand Slam. Далее ему предстоит сразится с американцем Брендоном Накашимой.

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Источник Sport.ua
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