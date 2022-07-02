Уимблдон. Кирьос в невероятном по накалу матче обыграл четвертого сеяного
В матче со Стефаносом Циципасом был много интересного
Австралиец Ник Кирьос пробился в четвертый круг Уимблдона.
В третьем раунде один из самых ярких представителей мужского тенниса обыграл пятую ракетку мира Стефаноса Циципаса.
Уимблдон. Третий круг
Ник Кирьос (Австралия) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:7(2), 6:4, 6:3, 7:6(7)
Матч запомнился не только высоким качеством тенниса, но и другими моментами. Проиграв второй сет, Циципас выбил мяч на трибуны, после чего Кирьос потребовал от судьи дисквалифицировать грека. Кажется, выбитый мяч никому не нанес вреда, но Ник напомнил момент с дисквалификацией Новака Джоковича на US Open-2020.
Позже Стефанос был оштрафован на очко за неспортивное поведение, после чего уже он начал спорить с судьей.
¿Y si era al revés qué pasaba? No se la hubieran perdonado a Kyrgios. pic.twitter.com/HUVB1jzJ0S— Toribio Tomé (@toribiotome) July 2, 2022
Были и забавные моменты.
kyrgios is the king of I don’t give a fuuuuuuuuuuuu and my god it’s incredible pic.twitter.com/hp3XwyhU8D— Luis Miguel Echegaray (@lmechegaray) July 2, 2022
Отметим, что с 2015-го Кирьос не обыгрывал соперников из первой пятерки мирового рейтинга на турнирах Grand Slam. Далее ему предстоит сразится с американцем Брендоном Накашимой.
Box office.@NickKyrgios defeats Stefanos Tsitsipas 6-7(2), 6-4, 6-3, 7-6(7)#Wimbledon pic.twitter.com/pEz7tltCOd— Wimbledon (@Wimbledon) July 2, 2022
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