Уимблдон. Кирьос в невероятном по накалу матче обыграл четвертого сеяного

Австралиец Ник Кирьос пробился в четвертый круг Уимблдона.

В третьем раунде один из самых ярких представителей мужского тенниса обыграл пятую ракетку мира Стефаноса Циципаса.

Уимблдон. Третий круг

Ник Кирьос (Австралия) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:7(2), 6:4, 6:3, 7:6(7)

Матч запомнился не только высоким качеством тенниса, но и другими моментами. Проиграв второй сет, Циципас выбил мяч на трибуны, после чего Кирьос потребовал от судьи дисквалифицировать грека. Кажется, выбитый мяч никому не нанес вреда, но Ник напомнил момент с дисквалификацией Новака Джоковича на US Open-2020.

Позже Стефанос был оштрафован на очко за неспортивное поведение, после чего уже он начал спорить с судьей.

Были и забавные моменты.

kyrgios is the king of I don’t give a fuuuuuuuuuuuu and my god it’s incredible pic.twitter.com/hp3XwyhU8D