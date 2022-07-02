Форвард Зари останется в Венгрии еще на год

Венгерский клуб «Академия Пушкаша» официально сообщил о том, что взял в аренду на один года форварда луганской «Зари» Шахаба Захеди.

Также в аренде в «Академии Пушкаша» Захеди провел вторую половину прошлого сезона. На его счету 4 гола и 1 ассист с 8 матчах чемпионата Венгрии.

Недавно Шахаб восстановился после травмы, и уже в воскресенье, 3 июля, отправится с «Акдемией Пушкаша» на сборы в Австрию.