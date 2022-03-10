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ОФИЦИАЛЬНО. Заря отдала Шахаба в аренду до конца сезона

Иранский нападающий нашел новый клуб

  • 10.03.2022 20:43
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ОФИЦИАЛЬНО. Заря отдала Шахаба в аренду до конца сезона
© Instagram. Шахаб Захеди

Нападающий луганской «Зари» Шахаб Захеди перешел в «Академию Пушкаша». 
 
Венгерский клуб арендовал форварда сборной Ирана до конца сезона.
 
За «Зарю» Шахаб провел 39 матчей, забил 12 голов и отдал пять результативных пасов.
 
В «Академии Пушкаша», которая занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Венгрии, играет украинец Артем Фаворов.

Источник — Instagram

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