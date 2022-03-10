ОФИЦИАЛЬНО. Заря отдала Шахаба в аренду до конца сезона

Нападающий луганской «Зари» Шахаб Захеди перешел в «Академию Пушкаша».
Венгерский клуб арендовал форварда сборной Ирана до конца сезона.
За «Зарю» Шахаб провел 39 матчей, забил 12 голов и отдал пять результативных пасов.
В «Академии Пушкаша», которая занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Венгрии, играет украинец Артем Фаворов.
Источник — Instagram
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