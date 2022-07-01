Салах продлил контракт с Ливерпулем до 2025 года

Английский «Ливерпуль» объявил о продлении контракта с египетским форвардом Мохамедом Салахом.

Соглашение рассчитано до 2025 года. Предыдущий контракт 30-летнего египтянина с клубом истекал летом 2023 года.

В прошлом сезоне 30-летний Салах провел 35 матчей в АПЛ, забив 23 гола и отдав 36 результативных передач.