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  4. Салах продлил контракт с Ливерпулем до 2025 года
Англия
01 июля 2022, 18:31 | Обновлено 01 июля 2022, 18:35
138
0

Салах продлил контракт с Ливерпулем до 2025 года

Стороны договорились о продлении сотрудничества

01 июля 2022, 18:31 | Обновлено 01 июля 2022, 18:35
138
0
Салах продлил контракт с Ливерпулем до 2025 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Английский «Ливерпуль» объявил о продлении контракта с египетским форвардом Мохамедом Салахом.

Соглашение рассчитано до 2025 года. Предыдущий контракт 30-летнего египтянина с клубом истекал летом 2023 года.

В прошлом сезоне 30-летний Салах провел 35 матчей в АПЛ, забив 23 гола и отдав 36 результативных передач.

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Мохамед Салах Ливерпуль продление контракта
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Источник ФК Ливерпуль
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