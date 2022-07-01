Англия01 июля 2022, 18:31 | Обновлено 01 июля 2022, 18:35
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Салах продлил контракт с Ливерпулем до 2025 года
Стороны договорились о продлении сотрудничества
01 июля 2022, 18:31 | Обновлено 01 июля 2022, 18:35
138
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Английский «Ливерпуль» объявил о продлении контракта с египетским форвардом Мохамедом Салахом.
Соглашение рассчитано до 2025 года. Предыдущий контракт 30-летнего египтянина с клубом истекал летом 2023 года.
В прошлом сезоне 30-летний Салах провел 35 матчей в АПЛ, забив 23 гола и отдав 36 результативных передач.
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