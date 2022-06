Автогол Андрея Ярмоленко в матче с Уэльсом отменен. Кто автор гола?

Автором единственного гола в матче плей-офф квалификации ЧМ-2022 между Уэльсом и Украиной (1:0) назван Гарет Бэйл.

Такое решение принято после технического пересмотра момента. Сначала в официальном отчете было указано, что гол в свои ворота забил капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко, который подправил мяч в ворота после навеса от Бэйла.

В сообщении валлийцев сказано: «После технического пересмотра победный гол в ворота Украины, отправивший нас на ЧМ, был присужден Гарету Бэйлу».

Уэльс вышел на в финальный раунд ЧМ-2022, который пройдет в ноябре и декабре. Команда Бэйла сыграет в группе B вместе с США, Англией и Ираном.

Гол сборной Уэльса в ворота команды Украины

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 GÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔLLLLLLL!!! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿



Following a technical review, @GarethBale11 has been awarded the winning goal against Ukraine that sent us to the #FIFAWorldCup.



Llongyfarchiadau ein Capten!



Time to celebrate that goal all over again! #TogetherStronger pic.twitter.com/kEDEOTiZ4u