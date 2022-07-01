Автогол Андрея Ярмоленко в матче с Уэльсом отменен. Кто автор гола?
Гол переписали на форварда валлийской команды Гарета Бэйла
Автором единственного гола в матче плей-офф квалификации ЧМ-2022 между Уэльсом и Украиной (1:0) назван Гарет Бэйл.
Такое решение принято после технического пересмотра момента. Сначала в официальном отчете было указано, что гол в свои ворота забил капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко, который подправил мяч в ворота после навеса от Бэйла.
В сообщении валлийцев сказано: «После технического пересмотра победный гол в ворота Украины, отправивший нас на ЧМ, был присужден Гарету Бэйлу».
Уэльс вышел на в финальный раунд ЧМ-2022, который пройдет в ноябре и декабре. Команда Бэйла сыграет в группе B вместе с США, Англией и Ираном.
Гол сборной Уэльса в ворота команды Украины
🏴 GÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔLLLLLLL!!! 🏴— Wales 🏴 (@Cymru) June 29, 2022
Following a technical review, @GarethBale11 has been awarded the winning goal against Ukraine that sent us to the #FIFAWorldCup.
Llongyfarchiadau ein Capten!
Time to celebrate that goal all over again! #TogetherStronger pic.twitter.com/kEDEOTiZ4u
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