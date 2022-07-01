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  4. Автогол Андрея Ярмоленко в матче с Уэльсом отменен. Кто автор гола?
Чемпионат мира
01 июля 2022, 01:05 | Обновлено 01 июля 2022, 01:24
339
1

Автогол Андрея Ярмоленко в матче с Уэльсом отменен. Кто автор гола?

Гол переписали на форварда валлийской команды Гарета Бэйла

01 июля 2022, 01:05 | Обновлено 01 июля 2022, 01:24
339
1
Автогол Андрея Ярмоленко в матче с Уэльсом отменен. Кто автор гола?
Getty Images/Global Images Ukraine

Автором единственного гола в матче плей-офф квалификации ЧМ-2022 между Уэльсом и Украиной (1:0) назван Гарет Бэйл.

Такое решение принято после технического пересмотра момента. Сначала в официальном отчете было указано, что гол в свои ворота забил капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко, который подправил мяч в ворота после навеса от Бэйла.

В сообщении валлийцев сказано: «После технического пересмотра победный гол в ворота Украины, отправивший нас на ЧМ, был присужден Гарету Бэйлу».

Уэльс вышел на в финальный раунд ЧМ-2022, который пройдет в ноябре и декабре. Команда Бэйла сыграет в группе B вместе с США, Англией и Ираном. 

Гол сборной Уэльса в ворота команды Украины

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Источник Sport.ua
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nivava
Крутят, як циган сонцем. Навіть тут забрали ГОЛ УКРАЇНЦЯ...
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