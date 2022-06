ОФИЦИАЛЬНО. Вингер перешел из Ливерпуля в Монако

Японский вингер Такуми Минамино официально перешел из «Ливерпуля» в «Монако».

Клуб Лиги 1 подписал контракт с японцем на 4 сезона, до лета 2026 года.

«Ливерпуль» получит за переход Минамино 15 млн евро + бонусами еще 3 млн евро, по данным инсайдера Фабрицио Романо.

Такуми играет за «Ливерпуль» с декабря 2019 года. Он провел за английскую команду 55 матчей и забил 14 голов во всех турнирах.

Official and confirmed. AS Monaco have signed Takumi Minamino on a permanent deal from Liverpool, deal now approved and signed. 🚨🇯🇵 #transfers



Liverpool receive €15m guaranteed fee plus €3m add-ons. #LFC pic.twitter.com/ViiOSa1oLT