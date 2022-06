ОФИЦИАЛЬНО. Ягеллония продлила на год аренду форварда Днепра-1

Польская «Ягеллония» официально сообщила о продлении аренды испанского форварда Марка Гуаля.

Контракт футболиста принадлежит клубу «Днепр-1». Аренда будет действовать до конца июня 2023 года. Марк продолжит играть под номером 28.

Гуаль перешел в «Днепр-1» только в январе 2022 года и не провел ни одного официального матча за украинский клуб, так как началась война.

В марте испанец был отдан в аренду до лета «Ягеллонии», за которую он сыграл 7 матчей и забил 3 гола в чемпионате Польши.

🔥 Tak jest! @m_gual zostaje w Jagiellonii Białystok na kolejny sezon ‼️ Hiszpański napastnik został wypożyczony z ukraińskiego SK Dnipro-1 do końca czerwca 2023 roku. 🖊️ Czytaj 👉 https://t.co/H7F6VYnYUF Hola Marc! 👋 pic.twitter.com/Dzk6JTHJgH

🗣️ - Spodobała mi się propozycja Jagiellonii. Znam drużynę, klub, a to są dla mnie ważne sprawy. Jestem tu po to, żeby pomóc zespołowi i zanotować dobry rok - @m_gual po sfinalizowaniu ponownych przenosin do Jagiellonii 💛❤️.