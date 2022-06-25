Малиновский прокомментировал ночные обстрелы Украины

Хавбек «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский у себя в соцсетях прокомментировал ночные обстрелы Украины с территории беларуси:

«Этой ночью из беларуси было запущено 24 ракеты. Только по Житомирщине. Продолжайте молиться о мире. С террористами».