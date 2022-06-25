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  4. Малиновский прокомментировал ночные обстрелы Украины
Украина
25 июня 2022, 16:20 |
1564
0

Малиновский прокомментировал ночные обстрелы Украины

Атака велась с территории беларуси

25 июня 2022, 16:20 |
1564
0
Малиновский прокомментировал ночные обстрелы Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Хавбек «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский у себя в соцсетях прокомментировал ночные обстрелы Украины с территории беларуси:

«Этой ночью из беларуси было запущено 24 ракеты. Только по Житомирщине. Продолжайте молиться о мире. С террористами».

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