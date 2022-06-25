Украина25 июня 2022, 16:20 |
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Малиновский прокомментировал ночные обстрелы Украины
Атака велась с территории беларуси
25 июня 2022, 16:20 |
1564
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Хавбек «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский у себя в соцсетях прокомментировал ночные обстрелы Украины с территории беларуси:
«Этой ночью из беларуси было запущено 24 ракеты. Только по Житомирщине. Продолжайте молиться о мире. С террористами».
24 rockets were launched from Belarus this night.— Ruslan Malinovskyi 🇺🇦 (@malinovskyi18) June 25, 2022
Just on Zhytomyr region.
Keep praying for the peace. With terrorists. 🤝🏻 pic.twitter.com/rI9cNyEtCe
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