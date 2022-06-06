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  4. ВИДЕО. О футболку Тимощука вытирали ноги перед матчем с Уэльсом
Чемпионат мира
06 июня 2022, 13:41 | Обновлено 06 июня 2022, 13:55
2401
1

ВИДЕО. О футболку Тимощука вытирали ноги перед матчем с Уэльсом

Толика не забыли

06 июня 2022, 13:41 | Обновлено 06 июня 2022, 13:55
2401
1
ВИДЕО. О футболку Тимощука вытирали ноги перед матчем с Уэльсом
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Тимощук

В воскресенье перед входом на стадион «Кардифф Сити», где проходил матч плей-офф квалификации ЧМ-2022 между сборными Уэльса и Украины, состоялся необычный перформанс.

Болельщики украинской команды использовали футболку Анатолия Тимощука из «Зените» в виде тряпки, об которую нужно вытирать ноги.

«Вытирайте ноги, мы должны уважать валлийцев, наших гостей. Витирайте ноги об этого подонка, который кинул нашу команду. Это дерьмо, которое работает на Газпром. Газпром никогда не будет с украинскими фамилиями», – сказал голос за кадром. 

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Анатолий Тимощук сборная Украины по футболу сборная Уэльса по футболу ЧМ-2022 по футболу Уэльс - Украина
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KIPR ALECS
непогано. Дуже смиливі чоловики. тільки чому у такому віці за кордоном?
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