ВИДЕО. О футболку Тимощука вытирали ноги перед матчем с Уэльсом

В воскресенье перед входом на стадион «Кардифф Сити», где проходил матч плей-офф квалификации ЧМ-2022 между сборными Уэльса и Украины, состоялся необычный перформанс.

Болельщики украинской команды использовали футболку Анатолия Тимощука из «Зените» в виде тряпки, об которую нужно вытирать ноги.

«Вытирайте ноги, мы должны уважать валлийцев, наших гостей. Витирайте ноги об этого подонка, который кинул нашу команду. Это дерьмо, которое работает на Газпром. Газпром никогда не будет с украинскими фамилиями», – сказал голос за кадром.

A Tymoshchuk shirt get the door mat treatment in Cardiff today pic.twitter.com/dlbWXreE9n