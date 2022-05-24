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  4. ВИДЕО. Рублев едва не попал мячом в голову работнику корта
Ролан Гаррос
24 мая 2022, 21:55 |
401
1

ВИДЕО. Рублев едва не попал мячом в голову работнику корта

Российский теннисист выплеснул свою злость во время матча

24 мая 2022, 21:55 |
401
1
ВИДЕО. Рублев едва не попал мячом в голову работнику корта
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Рублев

Российский теннисист Андрей Рублев был близок к дисквалификации с Ролан Гаррос.

В матче против южнокорейца Сун Ву Квона представитель рф после проигрыша первого сета со злости ударил мячом в рекламный щит, после чего тот отскочил в направлении работника корта и едва не попал ему в голову. У парня даже слетела кепка. 

Кроме этого российский теннисист швырнул в корт и разбил пластиковую бутылку с водой.

В итоге Рублев отделался предупреждением за неспортивное поведение.

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Источник Sport.ua
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Michael Savchyn
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