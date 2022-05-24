ВИДЕО. Рублев едва не попал мячом в голову работнику корта
Российский теннисист выплеснул свою злость во время матча
Российский теннисист Андрей Рублев был близок к дисквалификации с Ролан Гаррос.
В матче против южнокорейца Сун Ву Квона представитель рф после проигрыша первого сета со злости ударил мячом в рекламный щит, после чего тот отскочил в направлении работника корта и едва не попал ему в голову. У парня даже слетела кепка.
Кроме этого российский теннисист швырнул в корт и разбил пластиковую бутылку с водой.
В итоге Рублев отделался предупреждением за неспортивное поведение.
Anything to say my loveley TT, the last bastion of morality? Rublev almost rip off the assistant's head... https://t.co/cmHILhUopQ pic.twitter.com/uDdeBH23ZP— James (@aiamjames) May 24, 2022
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