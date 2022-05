Кларк назвал список игроков сборной Шотландии, вызванных на игру с Украиной

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк объявил список игроков, которые будут готовиться к поединку плей-офф чемпионата мира против сборной Украины. В предварительный список попали 28 игроков.

Вратари: Крейг Гордон («Хартс»), Лиам Келли («Мотеруэлл»), Зандер Кларк («Сент Джонсон»), Дэвид Маршалл («Куинз Парк Рейнджерс»);

Защитники: Лиам Купер («Лидс», Англия), Грант Хэнли («Норвич», Англия), Джек Хендри («Брюгге», Бельгия), Эрон Хики («Болонья», Италия), Скотт Маккена («Нотингем Форест», Англия), Стивен О'Доннел («Мотеруэлл»), Нейтан Паттерсон («Эвертон», Англия), Энтони Ральстон («Селтик»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Джон Суттар («Хартс»), Грег Тейлор («Селтик»);

Полузащитники: Стюарт Армстронг («Саутгемптон», Англия), Льюис Фергюсон («Абердин»), Билл Гилмор («Челси», Англия), Раян Джек («Рейнджерс»), Джон Макгинн («Астон Вилла», Англия), Каллум Макгрегор («Селтик»), Скотт Мактоминей («Манчестер Юнайтед», Англия), Дэвид Тернбулл («Селтик»);

Нападающие: Че Адамс («Саутгемпон», Англия), Якоб Браун («Сток Сити», Англия), Раян Кристи («Борнмут», Англия), Линдон Дайкс («Куинз Парк Рейнджерс»), Росс Стюарт («Сандерленд»).

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Steve Clarke has named his Scotland squad for our upcoming FIFA World Cup Play-off and UEFA Nations League fixtures. pic.twitter.com/9DnIo8LPPo