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  4. Барселона сделала первое предложение Баварии по Левандовски
Германия
21 мая 2022, 20:58 |
554
0

Барселона сделала первое предложение Баварии по Левандовски

Переговоры между клубами стартовали

21 мая 2022, 20:58 |
554
0
Барселона сделала первое предложение Баварии по Левандовски
Getty Images/Global Images Ukraine

«Барселона» сделала «Баварии» первое официальное предложение по поводу трансфера форварда Роберта Левандовски. Об этом сообщает авторитетный немецкий журналист Кристиан Фальк.

Финансовые подробности предложения не называются. В СМИ говорилось о том, что «Бавария» хочет получить за Левандовски не менее 40 миллионов евро, несмотря на 33-летний возраст поляка и тот факт, что его контракт истекает летом 2023 года.

Ранее спортивный директор «Баварии» Оливер Кан заявил, что Левандовски отработает свой контракт до конца.

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