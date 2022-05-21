Барселона сделала первое предложение Баварии по Левандовски
Переговоры между клубами стартовали
«Барселона» сделала «Баварии» первое официальное предложение по поводу трансфера форварда Роберта Левандовски. Об этом сообщает авторитетный немецкий журналист Кристиан Фальк.
Финансовые подробности предложения не называются. В СМИ говорилось о том, что «Бавария» хочет получить за Левандовски не менее 40 миллионов евро, несмотря на 33-летний возраст поляка и тот факт, что его контракт истекает летом 2023 года.
Ранее спортивный директор «Баварии» Оливер Кан заявил, что Левандовски отработает свой контракт до конца.
Our Story: @FCBarcelona_es made a first offer for @lewy_official to @FCBayern @BILD_Sport @altobelli13 pic.twitter.com/fgj8RlSZ7t— Christian Falk (@cfbayern) May 21, 2022
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