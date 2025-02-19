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Польша
19 февраля 2025, 10:51 | Обновлено 19 февраля 2025, 10:52
111
0

«Для меня это шаг вперед». Экс-игрок Шахтера – о трансфере в Европу

Богдан Вьюнник прокомментировал свой переход в чемпионат Польши

19 февраля 2025, 10:51 | Обновлено 19 февраля 2025, 10:52
111
0
«Для меня это шаг вперед». Экс-игрок Шахтера – о трансфере в Европу
Instagram. Богдан Вьюнник

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Богдан Вьюнник, ныне выступающий за польский клуб «Лехия» (Гданьск), прокомментировал победу команды в последнем матче, а также поделился мнением о переходе в этот чемпионат:

– Ты отличился двумя ассистами. Наш соотечественник Максим Хлань отличился голом. Расскажи, какие чувства переполняют после матча?

– Даже дух перехватывает после победы. Еще было так холодно, что не могу вернуть свой голос. Наша команда выходила с таким настроением, что нам нужны очки в турнирной таблице. И выходили, как на финал, как говорится. Очень доволен, что смог помочь команде и отдать два ассиста, а также попасть в символическую сборную. В первый раз у меня в жизни такое было, и за это я очень рад.

– Давай о твоей команде, которая в низах, в зоне вылета, среди аутсайдеров. Ты перешел из «Шахтера», который всегда претендует на самые высокие места и награды, в команду из низшей лиги. Какие твои ощущения и перспективы?

– Как воспитанник «Шахтера», я всегда играл за первое место. Сейчас немного другое чувство, когда ты играешь каждый матч и не знаешь, каков будет результат. Но могу сказать, что это для меня шаг вперед, потому что я сейчас нахожусь в Европе, и здесь на каждом матче присутствуют скауты из разных стран, – рассказал Вьюнник.

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Николай Титюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
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