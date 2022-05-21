Германия21 мая 2022, 20:14 |
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Оливер КАН: «Левандовски выполнит свой контракт с Баварией»
Спортдир «Баварии» – о будущем главной звезды команды
21 мая 2022, 20:14 |
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Спортивный директор «Баварии» Оливер Кан прокомментировал информацию о возможном переходе Роберта Левандовски летом в «Барселону»:
«Такой вопрос не стоит. У Роберта Левандовски контракт до 2023 года, и он его выполнит», - заявил Кан.
Ранее сообщалось, что Левандовски твердо нацелен перейти в «Барселону» и готов на снижение зарплаты ради трансфера.
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