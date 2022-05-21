Оливер КАН: «Левандовски выполнит свой контракт с Баварией»

Спортивный директор «Баварии» Оливер Кан прокомментировал информацию о возможном переходе Роберта Левандовски летом в «Барселону»:

«Такой вопрос не стоит. У Роберта Левандовски контракт до 2023 года, и он его выполнит», - заявил Кан.

Ранее сообщалось, что Левандовски твердо нацелен перейти в «Барселону» и готов на снижение зарплаты ради трансфера.