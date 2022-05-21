Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оливер КАН: «Левандовски выполнит свой контракт с Баварией»
Германия
21 мая 2022, 20:14 |
421
0

Оливер КАН: «Левандовски выполнит свой контракт с Баварией»

Спортдир «Баварии» – о будущем главной звезды команды

21 мая 2022, 20:14 |
421
0
Оливер КАН: «Левандовски выполнит свой контракт с Баварией»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Спортивный директор «Баварии» Оливер Кан прокомментировал информацию о возможном переходе Роберта Левандовски летом в «Барселону»:

«Такой вопрос не стоит. У Роберта Левандовски контракт до 2023 года, и он его выполнит», - заявил Кан.

Ранее сообщалось, что Левандовски твердо нацелен перейти в «Барселону» и готов на снижение зарплаты ради трансфера.

По теме:
Барселона сделала первое предложение Баварии по Левандовски
Барселона – Лион. Финал женской Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE
Наполи повесил ценник на Кулибали
Роберт Левандовски Бавария Оливер Кан Барселона
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник твиттер Фабрицио Романо
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
Киберспорт | 21 мая 2022, 08:43 1
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира

С 9 по 22 мая проходит мейджор по CS:GO

Матч сборной Украины с ДР Конго не состоится
Футбол | 21 мая 2022, 19:55 3
Матч сборной Украины с ДР Конго не состоится
Матч сборной Украины с ДР Конго не состоится

Об этом сообщила африканская сторона

Президент Руха: «Готовы играть при бомбардировках и воздушных тревогах»
Футбол | 21.05.2022, 18:29
Президент Руха: «Готовы играть при бомбардировках и воздушных тревогах»
Президент Руха: «Готовы играть при бомбардировках и воздушных тревогах»
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
Футбол | 21.05.2022, 10:00
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Хоккей | 20.05.2022, 23:08
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сергей РЕБРОВ: «Мне неприятна позиция Тимощука, но я ее понимаю»
Сергей РЕБРОВ: «Мне неприятна позиция Тимощука, но я ее понимаю»
20.05.2022, 23:17 9
Футбол
«Вот 1000 гривен. Кушайте сами». Милевский – про скандал с Астафьевой
«Вот 1000 гривен. Кушайте сами». Милевский – про скандал с Астафьевой
21.05.2022, 11:50 6
Футбол
ДОЛГОПОЛОВ: «ATP и WTA осчастливили российского пропагандиста №1»
ДОЛГОПОЛОВ: «ATP и WTA осчастливили российского пропагандиста №1»
20.05.2022, 22:22
Теннис
ЧМ по хоккею. Германия забросила 9 шайб, разгром от Финляндии
ЧМ по хоккею. Германия забросила 9 шайб, разгром от Финляндии
20.05.2022, 18:45
Хоккей
Украинский гимнаст снялся с турнира, на которой допустили россиянина
Украинский гимнаст снялся с турнира, на которой допустили россиянина
20.05.2022, 19:12
Другие виды
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мы шотландцев можем обыграть только случайно»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Мы шотландцев можем обыграть только случайно»
20.05.2022, 12:21 20
Футбол
Эвертон остался в АПЛ, Динамо не будет сеяным в плей-офф квалификации ЛЧ
Эвертон остался в АПЛ, Динамо не будет сеяным в плей-офф квалификации ЛЧ
20.05.2022, 05:50 1
Футбол
«Приказ о прекращении обороны». Полк Азов рассказал о ситуации в Мариуполе
«Приказ о прекращении обороны». Полк Азов рассказал о ситуации в Мариуполе
20.05.2022, 15:55 3
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем